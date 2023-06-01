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長輩自信展歌喉、樂器大秀才藝　青銀共伴成果發表全場超嗨

社區深耕青銀共伴成果發表（圖／記者洪菱鞠攝）

▲天主教失智老人基金會承辦臺北市萬華老人服務中心與臺北護理健康大學長期照護系，1日下午在萬華老人服務中心舉行「青銀共伴」成果發表會。（圖／記者洪菱鞠攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

高齡化社會，為促進跨世代融合，天主教失智老人基金會承辦臺北市萬華老人服務中心與臺北護理健康大學長期照護系，深耕社區共同合作「青銀共伴」方案邁入第四年，學生們發揮專業所學陪伴萬華獨居長輩，除了到宅陪伴、關懷訪視，也協助就醫、發掘專長，甚至幫忙圓夢，讓長輩開心並獲得自信，互動也為彼此帶來成長。1日下午在萬華老人服務中心舉行的成果發表會，學生就以五大主題來呈現與長輩共伴、共學、共創的歷程。

青銀共伴為112年教育部大學社會責任實踐計畫「鏈結資源永續健康－北護護你健康、青銀共好深耕計畫」中的主軸之一，今年度轉型為「青銀共學」，由長期照護系主任及老師共同帶領學生與臺北市萬華老人服務中心合作，由社工親自帶領學生利用課餘時間到獨居長輩家中，進行主題式陪伴服務，不只邀請長輩到公園運動散步、暢談過往，還有學生試圖引導長輩發揮專長，共同設計教案，到幼兒園進行台語、英語等互動教學，體驗跨世代融合，也有的帶著長輩共同創作、練習歌曲，從事想完成的活動或心願，透過多元有趣方式互相學習，同時促進長者與社區的連結與自信提升。

臺北護理健康大學長期照護系教授兼系主任黃秀梨表示，「青銀共伴」計畫在今年加入主題式陪伴，透過萬華老人服務中心媒合，由兩位同學搭配一位長輩，把長照系專業融入服務情境裡，長輩起先雖然不太願意出門、和人接觸，但藉由社工引導，學生嘗試與其建立關係，之後會慢慢發現長輩明顯轉變，變得比較開心、快樂。社會參與是預防失能失智最好的方法外，長輩也能傳承過往的經歷、能力與專長，對於社會的貢獻不亞於年輕人，不要自己遺忘，也不要被社會遺忘。

社區深耕青銀共伴成果發表（圖／記者洪菱鞠攝）

▲▼學生們與長輩共同表演發表成果，現場氣氛活潑歡樂。

社區深耕青銀共伴成果發表（圖／記者洪菱鞠攝）

社區深耕青銀共伴成果發表（圖／記者洪菱鞠攝）

成果發表會上，學生們以老寶貝故事組、歌舞表演組、小圓夢實踐組、居家服務組、桌遊設計組等五大主題呈現，參與長輩則是換上魔法裝扮，上台演唱準備已久的英文歌、日文歌，拿出樂器烏克麗麗表演，其中還有失智長輩在學生熱情陪伴下，共同合力完成演出，全場一起高歌、律動，氣氛歡樂嗨翻天。長照系實習生黃冠綾分享，陪伴長輩讓自己能更關注青銀共伴、長幼融合議題，進而協助創造更多友善長者的環境，把「復能」落實在社區和長輩之中，是她在共學共伴中的最大收獲。長照系實習生王品媃說，讓長輩更有自信、有信心，為她帶來成就。

萬華老人服務中心社工主任陳俊佑提到，「老」是每個人都要面對的事情，不同於服務中心的專業性服務，學生的陪伴服務多了歡樂，尤其有些長輩沒有結婚、沒有小孩或是小孩不在身邊，他們就像多了孫子、孫女，雖然相處時間、次數不多，但長輩們都很感動，很期待這樣的方案能夠持續下去，而彼此互動過程中，他們可以傳遞智慧給年輕人，年輕人則是對於「老」有正確認知及觀念。除了老人服務中心，失智症基金會在萬華也設有養護機構，之前與其他學校如師大合作，近年因為疫情影響而停了下來，隨著疫情緩和，希望未來能有更多學生、學校一起投入服務。

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