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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳明通未遭解聘保住退休金　賴士葆嘆：台大選擇陪葬真的不值

▲▼ 國民黨黨團召開「公教人員調薪 4％～退休公務員退輔縮水！」記者會會後回應民進黨性騷擾事件_賴士葆性騷擾時事聯訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者陳煥丞攝）

記者江采蓁／綜合報導

前國安局長陳明通涉學生論文指導不周，台大教評會審理後認定情節未達解聘程度，但給予3項懲處，結果一出也引發爭議。對此，國民黨立委賴士葆15日就在臉書大嘆，台大身為台灣學術龍頭，沒有藉機切割扭轉形象，選擇和陳明通一起陪葬，真的不值，也對不起台大眾多孜孜矻矻埋首研究室，嚴守學術倫理指導學生論文的教授們。

賴士葆指出，陳明通進入官場後，太汲汲營營追求功名利祿，喪失學者初衷與風骨，擔任眾多政媒名人指導教授，學生接連爆抄襲論文，違背學術論理。他批評，好長一段時間，陳明通昧於事實為自己和指導學生的不當行為辯護，不曾為自己重創台大還有台灣學術的形象悔過，只知喊冤、只想脫罪，不顧社會觀感，完全沒有學者風範，陳明通的舔不知恥，可謂前無古人、後無來者。

賴士葆也提到，台大身為台灣學術龍頭，指導前新竹市長林智堅和行政院副院長鄭文燦的論文都被台大判定抄襲予以撤銷學位，指導教授難辭其咎，當全台學者都在拭目以待台大能大刀闊斧地樹立學倫典範，祛除陳明通把台大國發所學店化的負面形象，台大卻以指導不周的理由輕輕地放下，中研院學者提醒「台大不應在權勢面前失了脊梁」，這句話道出台灣良知的真心話。

賴士葆表示，陳明通個人名譽可說遺臭萬年，其學術清譽已經毀於一旦，但是臨去的身影還是讓人不敢恭維，依然執著的緊緊抓住可能謀取的最大利益，因為陳明通沒有被台大解聘，所以可望順利退休，保住退休金，這些就是陳明通餘生念茲在茲所切慕盼望的。而他直言，陳明通或許仍大言不慚地說這是應得的權益，但陳明通留給社會的印記就像前總統陳水扁一樣，至終不認錯，千錯萬錯都是別人的錯。

賴士葆最後大嘆，可惜台大沒有藉機切割扭轉形象，卻選擇和陳明通一起陪葬，真的不值，也對不起台大眾多孜孜矻矻埋首研究室，嚴守學術倫理指導學生論文的教授們。

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