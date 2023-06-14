陳明通保住退休金有3大懲處　台大晚間證實：不能回校兼任

▲前國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

前國安局長陳明通遭檢舉疑涉學生論文指導不周案，台大校方今天表示，教評會認定陳明通未達應解聘程度。相關人士透露，教評會仍給3個懲處，包括要求陳明通不能回校兼任。

前新竹市長林智堅、行政院副院長鄭文燦被指控論文抄襲，經台灣大學審定後，國家發展研究所的碩士學位雙雙被撤銷，兩人的指導教授、前國安局長陳明通也被檢舉涉學生論文指導不周。

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台灣大學於5月26日召開校級教評會，並做出決議。不過校方以教師懲處案件包含個資為由，不願公開結論，只說會函復檢舉人（國民黨立委王鴻薇）。王鴻薇今天率先在臉書發文公布已收到結果，指陳明通「安全過關」。

台大校方隨後以文字回應媒體解釋，教評會認定陳明通確有指導不周等違失，但情節未達應解聘程度。

校方並未說明教評會是否有給陳明通其他懲處。不願具名的相關人士指出，教評會有給予3項懲處，包括要求陳明通不能歸建擔任教授職、不能再申請延長服務，也不得再聘任為台大的兼任教師。

由於陳明通已申請退休（教育部核處中），上述3項懲處，影響較大的是陳明通不能再回台大兼任。

陳明通的退休案目前正在教育部等待核處中，教育部今天傍晚以文字回應中央社，指已於今天收到台大函送的學術倫理案結果公文，將據以繼續處理退休案。至於學倫案的查處結果，由台大依規定辦理。

依照「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第25條第1項第4款，教職員如果被停聘、解聘、不續聘，主管機關將不受理其退休申請。