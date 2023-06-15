批台大未解聘陳明通是「很壞示範」　王鴻薇：三懲處對他無任何意義

▲國民黨立委王鴻薇15日回應台大教評會審議陳明通案結果。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

前國安局長陳明通涉學生論文指導不周，台大教評會審理後認定情節未達解聘程度，並給予不能歸建擔任教授職、不能再申請延長服務，也不得再聘任為台大的兼任教師等3項懲處。對此，國民黨立委王鴻薇今（15日）表示，陳明通最在乎的是退休金，所以三個懲處對陳沒有任何意義，充其量是讓陳教職生涯留下汙點；王也批評，這是很差的示範，在高教史上是一個很壞的示範。

陳明通是新竹市前市長林智堅、行政院副院長鄭文燦的台大國發所指導教授，然林與鄭碩士論文均違反學術倫理被撤銷，陳因此被指學生論文指導不周。只是陳明通日前向台大申請退休，由於台大聘用教授採系、院、校教評會「三級三審」，陳的退休案經國發所與社科院審議並通過後，台大於5月26日舉行校評會處理，校方也在昨告知教評會認定陳明通確有指導不周等違失，但情節未達應解聘程度。

另有不具名相關人士對媒體指指出，教評會有給予3項懲處，包括要求陳明通不能歸建擔任教授職、不能再申請延長服務，也不得再聘任為台大的兼任教師。

對此，王鴻薇15日表示，台大的說明好像是說，陳明通借調國安局時間已經超過應擔任教職的時間，所以不能歸建擔任教授職、不得再聘任為台大的兼任教師，根本不算懲處，因為陳此次是第二次申請退休。

王鴻薇認為，陳明通最在乎的是退休金，所以三個懲處對陳沒有任何意義，充其量是讓陳教職生涯留下汙點，但對陳來說，這次引起這麼大的學倫風波，台大國發所因陳怠惰失職和事後說謊，顏面掃地，這樣懲處根本不夠。

對於是否認為台大力挺陳明通到底，把退休金當作送給陳明通的畢業禮物？王鴻薇回應，沒有錯，這件事包含台大部分老師覺得非常不合理，因為陳明通申請退休在前，國發所、社科院到校本部開了校評會，都讓陳過關斬將，這樣作為是不是要示範或告訴其他所有指導論文的老師，即便指導過程中有那麼多學生被判定論文抄襲、學位被撤銷，但學校還是可以包庇你。

王鴻薇表示，這是很差的示範，在高教史上是一個很壞的示範，而且陳明通犯後態度很惡劣，一直幫林智堅喊冤。