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大學申請入學傳捷報！延平中學17人錄取醫科「47人上台大」

▲延平中學大學申請入學傳捷報。（圖／延平中學提供）

▲大學申請入學招生今放榜，延平中學傳捷報。（圖／延平中學提供）

記者楊惠琪／台北報導

112學年度「大學申請入學招生」今（14日）放榜，台北市私立延平中學總計有17人錄取各大學醫科，其中台大醫學系有3人，而台大各熱門校系共有47人錄取，佔畢業生12%，延平中學校長張漢鏞說，應屆高三生在甄選入學管道中，每3人就有1人錄取頂大或醫牙學系，升學成績亮眼。

延平中學統計，今年應屆考生在各大學醫牙學系錄取共17人，包括台大3人、陽明交大3人、北醫6人。台大各校系共錄取47人，含括各領域頂尖科系如自然組熱門科系電機系3人、化工系6人、材料系3人、社會組熱門科系財金系2人、會計系6人、法律系1人等。

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張漢鏞表示，目前各入學管道累積，已經錄取台大、清大、政大、交大、成大等頂尖大學及醫牙學系人數達119人，應屆高三甄選入學管道，每3人就有1人錄取頂大或醫牙學系，學生辛苦付出有了豐碩成果。

張漢鏞指出，近年以素養為導向的108新課綱，相當重視學生能力的多元發展，學校除積極與國內多所頂尖大學合作開發多元選修、大學預修課程外，也辦理多次熱門科系參訪交流活動，讓學生及早發現目標、開拓學術視野，充實學習歷程；此外，今年在學測考完後，除繼續協助學生複習分科考試複習，也開設台大二階考試衝刺課程、辦理模擬面試活動，因而在大學申請階段交出亮麗成績單。

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