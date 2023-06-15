藍不滿台大僅對陳明通祭3懲處　綠委：學術還給學術、尊重大學自主

▲前國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

前國安局長陳明通涉學生論文指導不周，台大教評會審理後認定情節未達解聘程度，並給予3項懲處。國民黨立委王鴻薇痛批懲處對陳沒有任何意義，在高教史上是一個很壞的示範。對此，民進黨立委劉世芳15日表示，大學是本於自主，所有行政單位都跟政黨無關，大學處理相關事宜都是尊重。莊瑞雄則表示，台大對各方的看法有獨立性，學術還給學術。

陳明通是新竹市前市長林智堅、行政院副院長鄭文燦的台大國發所指導教授，然林與鄭碩士論文均違反學術倫理被撤銷，陳因此被指學生論文指導不周。只是陳明通日前向台大申請退休，由於台大聘用教授採系、院、校教評會「三級三審」，陳的退休案經國發所與社科院審議並通過後，台大於5月26日舉行校評會處理，校方也在昨告知教評會認定陳明通確有指導不周等違失，但情節未達應解聘程度。

另有不具名相關人士對媒體指指出，教評會有給予3項懲處，包括要求陳明通不能歸建擔任教授職、不能再申請延長服務，也不得再聘任為台大的兼任教師。

對此，王鴻薇批評，陳明通最在乎的是退休金，所以三個懲處對陳沒有任何意義，充其量是讓陳教職生涯留下汙點，但對陳來說，這次引起這麼大的學倫風波，台大國發所因陳怠惰失職和事後說謊，顏面掃地，這樣懲處根本不夠。

對於台大懲處，民進黨立委莊瑞雄則表示，台大對各方的看法有獨立性，學術還給學術，台大做出這樣的決定有他的道理，也必須接受社會大眾檢驗，到底合不合理，到底要用政治觀點還是用學術觀點去看，就尊重他。

莊瑞雄指出，台大對陳明通這樣的做法都予以尊重，畢竟這是學術上的考量。

民進黨立委劉世芳表示，政黨立場一定是尊重大學自主，包含人事處理案上，台大秉持客觀事實跟證據處理陳明通退休案，都予以尊重。

劉世芳指出，大學是本於自主，所有行政單位都跟政黨無關，大學處理相關事宜都是尊重，不管是退休金或是回任教授資格，都是大學自治重要一部分，政黨能夠說什麼？如果王鴻薇覺得處理不好，大可在教育委員會質詢台大校長。