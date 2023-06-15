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社會 社會焦點 保障人權

家旁散步卻消失！台中阿公失蹤23hrs　虛弱路倒公園大樹下

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名莊姓阿公出門運動後失蹤，隔日一早被發現倒臥在公園大樹下，緊急送醫後平安無事。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中一名82歲莊姓阿公日前清晨出門散步，直到傍晚16時許都未回家，員警接獲家屬報案，調閱監視器後發現阿公應該仍在住家附近，卻始終找不到人，直到隔天一早7點多，有民眾發現一名男子路倒在公園，才找到虛弱的阿公，結束23小時驚魂記。

42歲莊姓男子日前著急地衝進第三分局正義派出所向員警求助，莊男表示，高齡82歲的爸爸一大早8點出門散步，卻沒有回家吃午餐，直到16時許仍不見人影，消失8小時，加上沒有手機可以聯繫，苦尋無果後，趕緊向員警報案。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲員警調閱監視器後，發現阿公都在住家附近徘徊，卻始終找不到人。（圖／記者許權毅翻攝）

員警得知後，立刻調閱附近監視器，鎖定莊姓阿公步行範圍，發現人應該是還在住家附近，不過，經員警、家屬搜尋仍一無所獲。直到隔天一大早7點多，民眾通報公園裡的大樹下有一名男子路倒，員警趕抵一看，發現就是昨日苦苦找尋的莊姓阿公，所幸意識清楚，但一夜未好好休息、進食，阿公身體虛弱，緊急被送往醫院檢查，家屬趕抵後，看見莊姓阿公平安無恙，才放下心中大石。

警方呼籲，民眾家中若有走失之虞的親人或失智長輩，可讓家人隨身攜帶可供協尋的資訊，或申請配戴防走失手鍊，亦可帶易走失家人前往各分局偵查隊申請捺印指紋建檔，如警方有接獲報案可即時掌握身分助其返家。

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