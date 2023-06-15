民眾黨、國民黨支持度黃金交叉！　綠委曝原因：非1、2個禮拜的事

▲台灣民意基金會（TPOF）15日公布「台灣人最新的政黨支持傾向」民調。（圖／台灣民意基金會提供）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會（TPOF）15日公布「台灣人最新的政黨支持傾向」民調，結果顯示，民進黨24.6％、民眾黨22.2％、國民黨20.4％。對此，民進黨立委劉世芳15日表示，柯文哲的民眾黨跑到第二名也不是1、2個禮拜的事，而是慢慢爬升上來，包含新北市餵藥案以及性騷案，是造成兩黨掉下來的主要原因。

劉世芳指出，民進黨會努力改進，讓社會大眾知道，民進黨、總統候選人賴清德會勇於面對社會挑戰、提出更好的解決方案，這樣的態度決定高度存在。

而日前有民進黨高層分析，侯友宜即便是民調第三仍不容小覷，劉世芳表示，這樣的說法有所本，國民黨基層實力很夠，上次韓國瑜也是拿5百多萬票，在總統選舉立場上，無論是侯友宜還是柯文哲都是可敬對手，民進黨就是戰戰兢兢打好這場選戰，讓台灣人民眼睛為之一亮，賴清德才是最好選擇。

對於最新民調，民進黨立委莊瑞雄指出，國民黨不想當老三也要拿出一番作為，國政要有方向，侯友宜陣營似乎還沒有看到國人關心重大議題，包含兩岸論述、能源政策等等，還沒看到侯友宜提出一些堅強論述，當老三自然是很憂鬱的。