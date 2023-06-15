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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

餵藥案過於低調遭藍大老憂心　侯友宜籲司法單位快釐清事實

記者崔至雲／新北報導

國民黨總統候選人侯友宜近期深陷幼兒園餵藥案，總統民調停滯，引發藍營人士憂心，日前更在前秘書長李乾龍作東之下，多位大老密會商討選戰策略，對於侯不斷將餵藥案歸給「司法檢調」不妥。對此，侯友宜表示，該事件不斷有政治人物抹黑、操控，因此在回應中，希望回歸幼兒健康讓家長安心，同時也期待司法單位快速釐清事實，把真相告訴大家。

▲▼ 侯友宜出席「貴子坑溪河川環境營造計畫」開工典禮 。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜出席「貴子坑溪河川環境營造計畫」開工典禮 。（圖／記者許靖騏攝）

李乾隆日前請客，邀請多位藍營人士，包含江啟臣、廖了以、郝龍斌、以及名嘴郭正亮、沈富雄等人都在場。對於餵藥案，侯強調，由於檢察官還在調查，基於偵查不公開，所以市府不方便說什麼，大家聽完後，認為侯友宜選戰太佛系。

侯友宜上午受訪時強調，在面對餵藥案時，他清楚表示態度，在第一個時間掌握訊息、快速啟動司法偵查調查，面對外面聲音也直接一一解釋，但是過程中不斷有政治人物在抹黑、操控，因此在回應的過程當中，希望回歸幼兒健康，讓家長安心。

侯友宜再說，之前在野黨的議員們期待他到議會報告，他也毫不猶豫到議會做專案報告，就是希望藉由報告讓社會大眾不要混淆視聽，造成家長孩童各界得不安心，報告完後讓大家知道真相只有一個，更重要要用刑事司法調查、用科學驗證以及專業的專家，把所有內容做清楚做說明，但也期待司法單位快速釐清，把真相告訴大家。
 

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