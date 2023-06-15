民眾黨成第二大黨　許甫曝未來努力目標

▲台灣民眾黨副秘書長許甫。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

根據台灣民意基金會15日公布的「台灣人最新的政黨支持傾向」民調，民眾黨支持度22.2％再超越國民黨，成為第二大黨。對此，民眾黨副秘書長許甫表示，未來要更努力的是讓民眾黨更被大家認識是有核心價值的政黨 ，而不只是討厭藍綠的避風港。

根據民調結果，當台灣民眾被問及政黨支持傾向，24.6％選擇民主進步黨，22.2％台灣民眾黨，20.4％中國國民黨，7.2％時代力量，6.3％台灣基進，1.2％其他政黨合計，17.5％沒特別支持哪一個政黨，0.7％不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，台灣政黨體系出現明顯重組的跡象，傳統由民進黨與國民黨為主的實質兩黨政治，因台灣民眾黨崛起而形成三黨鼎足的局面，這不啻為2024總統與立委選情投下一顆超級震撼彈，這是台灣政黨政治史上第一次，3個政黨的選民支持度都在兩成以上，而且彼此差距最大不超過4.2個百分點。

游盈隆分析，民眾黨這次獲22.2%民意支持，創下2019政黨成立以來最高紀錄，第五度超越國民黨，成為第二大黨，意義非凡，對2024總統與立委選情有相當助益，但民眾黨支持者經常來去如風，政黨支持度起伏很大，有如中國錢塘江潮，何時能夠穩定站上兩成，是很大的未知數。他說，但對於一個成立僅4年的政黨，社會支持度竟然能超越百年老黨的國民黨，並逼近創黨37年的本土最大政黨民進黨，的確令人刮目相看，同時，這也透露出台灣選民對「有意義的第三選擇」提攜與渴望之情。

本次調查由山水民意研究公司進行，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析，訪問期間是2023年6月12日至13日兩天，對象是以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣;有效樣本1080人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會。