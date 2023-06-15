藍議員為「4月接到陳情」鞠躬道歉　綠：想到周子瑜被迫道歉

▲陳世凱（右）、張志豪（左）舉行記者會。（圖／翻攝自直播）

記者呂晏慈／台北報導

新北市幼兒園餵藥案外案，國民黨新北市議員劉美芳日前為口誤稱「4月就接到陳情」鞠躬道歉。不過，民進黨總統參選人賴清德競辦發言人陳世凱15日質疑，過去在南韓女團「TWICE」的台籍成員周子瑜因威權壓迫鞠躬道歉的事情，竟然在台灣的議會也發生了，奉勸新北市府不要一直在時間序打轉，真正要處理的是保護孩子的安全。

民進黨發言人張志豪與陳世凱今天上午在中央黨部舉行記者會。陳世凱會中說，國民黨總統參選人侯友宜辦公室到目前為止，完全沒有提出如何保護孩子的措施，反而在時間序上打轉，這對所有的家長來說，都是沒有意義的事情，一直爭論時間序對於保護孩子不會有幫助。

陳世凱直指，更嚴重的是，新北市議員自己說出「4月接受到陳情」，竟然必須要鞠躬道歉，這讓他想到過去周子瑜因為威權體制脅迫，必須要鞠躬道歉。他說，現在台灣的議員必須鞠躬道歉，更對民主是傷害，議員接受人民陳情，在議會把事實講出來，最後必須在議會鞠躬道歉，對面站著的正是侯友宜，這是什麼樣的民主國家？這是什麼樣的威權壓力？

此外，張志豪也在記者會上播放劉美芳日前在市議會質詢的片段，當時劉說：「其實我在4月多的時候，就接到這個案子了，那我那時候為什麼沒有開記者會⋯⋯」；張續指，他是3個孩子的爸爸，用為人父母的心情看待這件事情，感到非常遺憾，為什麼侯友宜除了在政大那天「被迫」鞠躬道歉，之後又連續多天噴政治口水？現在孩子們出現戒斷症狀，所以賴清德才會提醒新北市府必須組成醫療小組，處理孩子們戒斷的狀況。