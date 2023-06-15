▲郭正亮分析，國民黨立委參選人非常希望柯文哲站台。（圖／記者袁茵攝）

記者江采蓁／綜合報導

根據最新總統民調表示，國民黨參選人侯友宜在多份民調都落居第三，被民眾黨參選人柯文哲超車，因此，傳出有藍營立委參選人希望得到柯文哲支持的聲音。對此，前立委郭正亮14日表示，在國會「下架民進黨」架構下，國民黨很難阻止柯文哲幫藍營小雞站台，尤其北市第一選區（士林、北投）的選情高度需要柯文哲支持。

郭正亮在節目《下班瀚你聊》中指出，如果這個氛圍繼續下去，柯文哲可能會丟出一個口號，「我願意幫民眾黨沒有提名的區，志同道合、不分黨派的同志站台」，因為柯文哲這麼聰明的人一定會看到態勢，因為柯文哲的弱點就是區域立委，而藍營的小雞在這種壓力下，也會要求黨中央開放站台，這時柯文哲就會順勢這麼說，「只要民眾黨沒有提名的區域，我願意會志同道合的朋友站台。」他認為，黨中央根本沒理由拒絕讓柯文哲站台，但柯文哲就會得分。

郭正亮表示，國民黨有「下架民進黨」的口號，總統不能支持他黨參選人，國會總要爭取下架民進黨，爭取柯文哲站台就有利讓國民黨成為國會多數，邏輯上黨中央無法拒絕。他也舉例，士林北投的立委參選人張斯綱真的是高度需要柯文哲，這個選區當時第一高票就是民眾黨市議員黃瀞瑩，且該選區綠大於藍，沒有柯文哲支持真的不好選。