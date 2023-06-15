侯友宜民調第三恐提早被棄？　郭正亮示警：越來越像2000年連戰

▲侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）



記者詹宜庭／台北報導

《菱傳媒》公布最新2024總統大選民調指出，民進黨參選人賴清德支持度37.76%居冠，民眾黨參選人柯文哲31.29%居次，國民黨參選人侯友宜21.87%居末。面對侯友宜民調只剩下21％，前立委郭正亮昨日表示，侯友宜越來越像2000年的國民黨總統候選人連戰，但可能會提早被人家放棄。

郭正亮14日在節目《明亮看世界》中指出，國民黨7月23日要開全代會通過總統提名，如果侯友宜到6月底民調一直排名第三，那很有可能國民黨內部雜音就會出現，這是侯友宜必然要面對的問題，因為第二跟第三差距實在是太大了。

「侯友宜越來越像2000年的連戰」，郭正亮說，如果局勢真的走向這樣，那侯友宜就會非常麻煩，因為2000年總統大選選到最後，根本就是民進黨總統候選人陳水扁與無黨籍總統候選人宋楚瑜兩人在選，連戰到最後那個月才被兩邊棄保，但侯友宜可能會提早被人家放棄，直言「這不是小問題。」

郭正亮透露，以目前態勢來看，侯友宜跟賴清德實在差距太遠，有些不希望賴清德當選的國民黨支持者，就會開始猶豫要不要支持柯文哲，政治的西瓜效應是非常嚴重的。

至於是否會「換侯」，郭正亮認為難度很高，因為侯友宜不太可能跌破20％，但很多區域立委就會考慮不要和侯走的太近，可能會找柯文哲幫忙站台來打敗民進黨，而柯文哲也有可能主動為「志同道合、不分黨派」的區域立委站台。郭正亮強調，他從政這麼久，選舉到最後只有兩種結果，一個是「錦上添花」，一個則是「落井下石」，很少人可以在逆境中逆轉勝，機率非常低。