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俄羅斯國會支持法案　同意俄軍招募罪犯赴烏參戰

▲▼私人傭兵公司「瓦格納集團」（Wagner Group）。（圖／路透）

▲俄羅斯國會通過，同意俄軍招募罪犯赴烏參戰。圖為私人傭兵公司「瓦格納集團」（Wagner Group）。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯塔斯社（TASS）報導，俄國國會下議院今天支持一項法案，同意國防部和嫌犯或已定罪的人犯簽約，讓他們赴烏克蘭參戰。

路透社報導，莫斯科全面入侵烏克蘭迄今超過15個月，俄軍蒙受嚴重的損失，正試圖招募更多的士兵加入這場二戰以來歐洲最大規模的陸地戰爭。

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）今天重申，他的瓦格納戰士不會與俄羅斯國防部簽署任何合約。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）昨天才表示，這些合約有其必要。

普里格津罕見直接表現藐視普丁稱：「瓦格納戰士沒人願意再度步向恥辱之路。這正是他們不會簽約的原因。」

普丁昨天在一場電視轉播的會議上，支持國防部呼籲志願前往烏克蘭打仗的戰士和俄羅斯軍事指揮單位簽約。

普丁表示，所有參與俄羅斯在烏克蘭軍事行動的人員必須簽約，才有權領取相關款項。

這些款項包括戰士受傷的賠償，以及因公殉職者家人可以領到的賠償。

普里格津去年起和俄國國防部長紹依古（Sergei Shoigu）及俄軍高層公開失和，他指控他們未在戰場上提供瓦格納集團足夠彈藥援助，造成其蒙受重大損失。

普里格津今天表示，他認為普丁和國會將找到「妥協方案」，讓瓦格納戰士同時取得社會保障和戰鬥人員身分。

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