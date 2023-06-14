俄52歲少將傳遭「暴風影導彈」炸死　烏軍反攻下首位陣亡高階將領

▲俄陸軍第35集團軍52歲參謀長戈里亞喬夫（Sergei Goryachev）少將，據傳12日在烏克蘭陣亡。（圖／翻攝自Telegram頻道／Vоенкор Котенок Z）

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭近日大舉反攻，根據著名的親俄戰地記者兼軍事網紅科蒂諾克（Yuri Kotenok）指出，「最聰明、最具行動力」的俄羅斯高階將領、陸軍野戰軍團指揮官謝爾蓋•戈里亞喬夫（Sergei Goryachev）12日因飛彈襲擊陣亡。俄羅斯國防部目前尚未證實死訊，但若消息屬實，這將是今年首位陣亡的俄軍將領。

根據英國電訊報、紐約郵報報導，俄羅斯第35諸兵種合成集團軍參謀長、52歲少將戈里亞喬夫12日據傳在距離前線約25英里的沃爾諾瓦哈（Volnovakha）鎮外的一次爆炸中喪生，估計是遭到英國提供、具有破壞地堡能力的暴風影導彈（Storm Shadow）炸死的。而6月12日正好是俄羅斯國慶日。

科蒂諾克在Telegram發布報導指出「戰爭把最優秀的帶走了」，並引述聯軍司令部一名代表說法稱，「部隊今天失去了一位最聰明、最高效率的軍事領導人，他將最高的專業精神與個人勇氣結合在一起。」科蒂諾克補充，遺憾的是，找不到戈里亞喬夫穿著將軍制服的照片，也許根本沒有照片，「因為在戰爭中沒有時間拍照。」

戈里亞喬夫軍旅生涯將近30年，他是空降部隊出身，曾以一個坦克旅的指揮官身分參與第二次車臣戰爭，並在摩爾多瓦親俄分離地區的德涅斯特河沿岸共和國領導俄羅斯駐軍。2022年俄羅斯入侵烏克蘭時，他擔任第5獨立坦克旅的旅長在烏克蘭北部待過一段時間，後來晉升為第35集團軍參謀長，一直在札波羅熱地區作戰。

報導指出，面對烏克蘭過去一周以來反攻行動，戈里亞喬夫似乎是俄軍陣亡者中位階最高的，也是自去年6月初戰況開始陷入膠著以來，首位在烏克蘭喪命的俄羅斯將領。另據俄羅斯獨立調查新聞網站Vazhnyye Istorii統計，戈里亞喬夫可能是開戰以來第10位陣亡的俄國將軍，也是今年以來的第一人。