普丁不認烏軍反攻有成　強調「災難性損失」達俄軍10倍！

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏軍發動外界預期已久的春季反攻，逾一周以來主要在南部及東部推進，聲稱解放多座村莊。俄羅斯官員及軍事部落客也承認，烏軍近期在南部取得進展，但總統普丁12日否認烏軍反攻取得初步成功的說法，並強調烏方發動攻勢以來損失慘重。

▲ 普丁不承認烏軍取得進展。（圖／達志影像／美聯社）

《衛報》國防安全編輯沙巴格（Dan Sabbagh）分析，烏軍發動反攻以來主要在南部前線推進，也在東部發動攻勢，政府軍在部分地區確實取得進展，解放前線附近村莊。

烏軍上周襲擊札波羅熱地區西部邊緣與第聶伯羅河（Dnipro River）交會的前線、南方的奧里希夫（Orikhiv）以東及俄國與頓內茨克州邊界，其中後者進展最為顯著，也釋出在韋利卡諾沃西爾卡（Velyka Novosilka）等村莊升起烏克蘭國旗的畫面。

▲ 烏軍收復頓內茨克州村莊Neskuchne，前線附近升起烏克蘭國旗。（圖／路透）

烏軍一周內推進近4英里（約6.4公里），比俄軍冬季攻勢速度更快，不過這僅限於一個點。烏軍也佔領近13公里外另一座村莊新達爾伊夫卡（Novodarivka），可能威脅駐紮兩地之間的俄軍。

至於東部前線，烏軍持續向巴赫姆特西南及西北部推進。上述攻勢很可能是為找尋俄軍前線弱點，不過進展並不順利，尤其是在奧里希夫（Orikhiv）以南，烏軍一波進攻失敗後，一輛豹2坦克及4輛M2布雷德利步兵戰車被遺留現場。

CNN報導，俄羅斯支持的官員及軍事部落客也披露烏軍在韋利卡諾沃西爾卡以南的莫克里亞利河（Mokri Yaly River）兩岸進展。俄國在札波羅熱州扶植的官員羅戈夫（Vladimir Rogov）就在Telegram上坦承，Urozhaine村附近爆發激烈戰鬥，而烏軍在村莊北部及東部郊區佔據陣地。

頓內茨克馬卡里夫卡（Makarivka）也上演激戰，俄國軍事Telegram頻道「Our Donetsk」指出，烏軍設法深入樹林，威脅要進一步包圍附近俄軍部隊，並承認俄軍被迫放棄韋利卡諾沃西爾卡南方的涅斯庫奇涅（Neskuchne），撤退到不會被包圍的位置。

▲ 澤倫斯基證實反攻已經開始。（圖／路透）

然而，普丁並不承認烏方稱取得初步進展的說法，僅承認俄軍損失54輛坦克。他12日在電視上與軍事部落客對談時表示，「這是一次大規模反攻，動用為這項任務準備的戰略儲備。他們（烏克蘭）損失160多輛坦克，我們損失54輛，其中一些需要修復。」

普丁堅稱，烏克蘭損失25%至30%西方軍援戰車，且4日發動進攻以來犧牲的人命是俄軍進攻最初幾天的10倍，可說是「災難性損失」。