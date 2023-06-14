奶茶摻迷姦水性侵洗劫應召女　他有悔意二審改判10年6月

▲男子李峻宇與被害女子相約性交易，伺機在奶茶中摻入「迷姦水」，趁被害人失去意識不能抗拒，強制性交得逞並強盜財物，一審被重判13年6月，二審法官認為他「有悔意」，改判10年6月。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

男子李峻宇與被害女子相約在台南市安南區某汽車旅館性交易，李男在奶茶中摻入「迷姦水」，趁被害人失去意識不能抗拒，強制性交得逞並強盜財物，一審被重判13年6月，李嫌不服上訴，二審法官認為他「有悔意」，改判10年6月。

判決書指出，2022年1月27日凌晨，李峻宇經由網路資訊得知被害人從事性交易，即以性交易為名，與被害人相約在台南市安南區某汽車旅館301號房見面。

李嫌27日凌晨4時許抵達上開汽車旅館房間後，以紙杯沖泡旅館房間內免費提供之奶茶包，並摻入透過網路購入摻有gamma-Butyrolactone（GBL）成分之藥水（俗稱迷姦水）。待被害人進入房間，李嫌先給付雙方約定之性交易對價新台幣3500元，被害人收取後將現金放入隨身攜帶之側背包靠近外層之夾層內。

李嫌將上述摻有迷姦水之奶茶供被害人飲用，被害人不疑有他而喝下一口，隨即受藥力影響出現頭暈等症狀，乃隨後在房內廁所內嘔吐、失去意識不能抗拒。李嫌見狀將被害人扶上床，對被害人強制性交得逞。

李嫌強並伺機搜尋被害人側背包，洗劫裝有現金8000元及身分證、健保卡、信用卡、金融卡等物之零錢包，而後趁被害人昏迷不省人事之際，騎乘機車逃離現場。

被害人的馬夫劉性司機撥打電話聯繫被害人均無回應，馬上聯繫該汽車旅館房務人員前往察看，才發現被害人倒臥在301號房間地板，立即通知謝姓女櫃台人員，謝女與劉姓司機於27日上午6時20分許一同進入該房間查看，發現被害人倒臥在地，惟已逐漸回復意識，乃一同攙扶被害人進入劉姓司機所駕自小客車，由劉姓司機將她送醫急救。被害人於醫院驚覺遭下藥性侵洗劫，乃報警處理。案經市警三分局查獲移送台南地檢署檢察官偵查起訴。

一審合議庭法官認為，被告為逞一己獸慾，竟以性交易為由，誆騙被害入進入汽車旅館房間，在奶茶中摻入藥劑後誆騙飲用，進而對被害人強制性交並強盜其財物，所為嚴重侵害甲女性自主及財產權利，在被害人昏迷中逕自離去，無視被害人可能因服食不明藥物而引發危及性命之生理反應，且犯後矢口否認犯行，以性交易為藉口意圖脫罪，毫無悔意犯後態度不佳，依強盜強制性交罪，判處李嫌有期徒刑13年6月。

但二審合議庭法官卻認為，本件被告於原審審理時否認犯強盜強制性交之犯行，並就全部犯行上訴，但在二審審理時已坦承全部犯行，改僅就量刑部分上訴，是本件被告量刑之基礎已有變動，表示認錯，顯見其並非全無悔意，及其因犯本罪之不法財物所得尚非甚鉅，暨考量被告所犯之罪，改判10年6月。