23歲日本妹曼谷按摩遭性侵　店家老闆辯：放進去是按摩服務

▲23歲日籍女子今年2月與男友一起去按摩，沒想到遭按摩師以手指放入陰道性侵。（示意圖／取自視覺中國CFP）
記者詹雅婷／綜合報導
日本一名23歲女子控訴，今年2月在泰國曼谷旅遊期間到按摩店消費，但卻被男性員工以手指伸進陰道性侵，當場嚇到尖叫求救，事後報警卻無進展，店家老闆還稱，把手指伸進陰道是按摩服務的一部份。此案12日被翻譯成泰文後引起網友高度關注，要求警方與按摩店調查釐清問題，不過相關監視器畫面已自動刪除，涉案按摩師也離職。
按摩師手指伸進陰道性侵 店家辯稱按摩
泰媒Thaiger報導，這名23歲日籍女子今年2月與男友一起到曼谷考山路附近的Tong Ou按摩店，入內後，兩人被安排進行單獨的按摩療程。已知這間按摩店為2層樓高的建築物，一樓改裝成按摩室，4張床排成一排，每張床之間以窗簾隔開。
當時泰籍男性按摩師Mai Nirakthai被指派替日本女生按摩，但就在按摩療程進行期間，按摩師突然把手指伸進她的陰道性侵，讓她當場嚇到尖叫求救。事發後，她選擇報警處理，然而等了2小時員警都沒有出現，最後她設法讓按摩師到500公尺外的警察局進行後續處理。
鬧到警察局 店家要求女子示範性侵過程
受害日籍女子宣稱，警察與按摩師當時在另個房間私下談話，當按摩師回來時，朝她大吼大叫，說是她的錯。令人震驚的是，按摩店老闆辯稱，把手指伸進女性陰道是按摩服務的一部分，甚至還要求女子示範當時按摩師的性侵過程。
女子後來向大使館通報此事，官員勸她隔日再去警察局，當她過去時警察局已經關門。這一切讓她直言，「在日本向警局報案，他們會來查，可是這在泰國行不通，即使被性侵或殺害，還是得自己去報警，大家小心。」
店內監視器畫面已刪除 涉案按摩師離職
受害女子把上述事發經過全寫在推特上，多篇推文被泰國網友翻譯成泰文，引發大批網友關注，要求按摩店及警方進行調查釐清。
當地警方本周針對此案前往Tong Ou按摩店進行調查，不過相關監視器畫面已自動刪除，無法獲得事發當下的畫面，涉案的按摩師已經離職。關於這起事件的調查結果，警方、大使館及事發的按摩店家均未給出說法。
海外旅行は本当に気を付けてね。— ????????????????????????人種ちゃん (@de_Bilitis) June 11, 2023
183cmある屈強な中国人彼氏とバンコクのメイン通り沿いにある大きなマッサージ屋に入ったら、
入った瞬間に彼氏と引き剥がされて店員からレイプ未遂をされたので、ちんこ入れられる前に叫んで怒鳴って警察に通報したところ、店員は突然英語が出来ないふりを始め↓
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