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社會 社會焦點 保障人權

妙齡女控訴「車上狂喊不要仍遭指侵」　法官因這點判男網友無罪

▲苗栗1名女子2019年前6月北上中壢找友人玩向陳姓男子借宿一晚，陳男當晚欲性侵遭拒，憤而找友人硬上得逞還強索10萬元才放人，女子事後報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲台中妙齡女子控訴她已表達「不要」，仍被男網友在車上性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／台中報導

台中妙齡女子小美(化名)拿出錄音，提告控訴她被男網友阿偉(化名)載到公園，阿偉不管她一直喊「不要」，指侵她得逞。阿偉則喊冤，稱兩人是砲友，過去上床幾10次都是小美一開始喊「不要」、最後主動弄他的模式，所以這次他也覺得很自然。台中地院審理，依證據不足，判阿偉無罪。

小美主張，她和阿偉在網路上認識1、2年，她一直想進一步交往，但阿偉只把她當作可以隨意發生性行為的對象。去年8月22日晚間8時許，阿偉載她到公園，在車上不顧她抗拒，恫嚇「妳現在手走開我就1隻手指頭，不走開我就2隻手指頭，妳要2隻還是1隻」，然後指侵她得逞。後因她不配合，阿偉生氣把她載回停機車處就自行離去，她過了幾天到警局報警。

全案審理時，阿偉表示，他和小美一直是床伴關係，大約1個月見1次，每次都會發生關係。之前好幾10次都直接發生性行為，大部分的時間都是在小美家，外面也有、車上也有過，這些過程中小美也都是「不要、不要」的叫，會有點抗拒，因為小美知道他有女朋友，每次在發生性行為的當下都是這樣的模式，但是到後面都是小美來用他，所以案發當時他也覺得很正常。如果小美真的生氣，他當然也不可能再跟她怎樣。

阿偉的律師則說，小美說她錄了很多段錄音，卻只拿出其中有2分42秒的錄音，而且第一句話就是「不要」，可見是特意擷取。另車內空間狹小，小美的衣服都沒有破損，也沒有任何傷，可見阿偉是否對她性侵有相當疑問。

法官審理認為，小美對於案發過程敘述不一，另她證稱當時阿偉駕車隨意繞行，讓她不知道身在何方，到了公園她看見有1人走過去，卻因不確定路人是否和阿偉有關，所以不敢求救，只想到趕快錄音自保的說法，讓人存疑。

法官也查看兩人訊息，從前年5月30日到案發後兩天小美不再回覆阿偉訊息為止，兩人互動頻繁，且不乏調情和談論性的話題。阿偉證稱案發時小美也用手愛撫他，直到他要她口交被拒，他也生氣停止，表示想回家並載小美到她停機車處，與錄音檔最後阿偉表示「唉算了還是回家好了，不然妳那麼爽，回家」尚屬一致，認為阿偉證詞應可採信。因小美所提出證據不足，判阿偉無罪。全案還可上訴。

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