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社會 社會焦點 保障人權

魔術師騙她玩抽牌下藥性侵　「無罪被逆轉」判囚7年還賠165萬

▲桃園市湯姓男子去年10月在桃園市某酒吧飲酒，翌日凌晨見女子醉倒，扶持上女子搭計程車到中壢區某公園公廁內性侵，女子錢包遺落廁所也被湯撿走占用。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲女業務深夜與魔術師喝酒聊天，遭對方涉以障眼法下藥迷昏性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃哲民／台北報導

北市1名曹姓魔術師被控2019年涉用障眼法在酒裡下藥，迷昏1位女業務員性侵得逞，一審認為女方席間多次與曹男親吻、開房後還能清楚回覆他人訊息，判曹男無罪，但二審查出女方體內驗出另2種非自用的鎮靜藥物殘留，加上曹男被質問並沒否認，逆轉改依加重強制性交罪判曹男7年4月徒刑，尚未定讞，女方再提告求償，北院判曹男須賠165萬元，可上訴。

曹男不僅是活躍的街頭藝人，也常受邀上電視節目表演，並開班傳授魔術課程，曹男因做醫美療程而跟本案從事診所業務員的受害女子認識，女方想和曹男開酒店的家人合作拓展醫美商機，2019年2月16日深夜10點多，專程到曹男在北市經營的酒吧跟曹男碰面，不料酒醉失身。

女方指控曹男騙她玩撲克牌抽牌比點數大小遊戲，輸的人要喝1小杯威士忌，但曹男使出障眼法讓她一直輸，還涉趁機在酒裡下麻藥，她喝下超過5杯烈酒後失去意識，隔天（17日）凌晨2點多醒來，驚覺自己身處旅館房內、全裸躺在床上、身邊都沒人，記憶很片斷，怎樣都想不起跟曹男喝酒之後的過程，但直覺已遭侵犯。

▲桃園市柯姓男子假借「濟公師父乩身」，揚言幫女子去除嬰靈為由，由妻子相邀騙至摩鐵做法趁機逼女子就範性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲女業務深夜與魔術師喝酒聊天，遭對方涉以障眼法下藥迷昏性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

她熬到清晨4點，強忍頭暈腿軟叫車回家，請當時同居男友幫她打字傳訊息質問曹男「你剛剛對我做了什麼麼」、「是不是趁我喝醉對我怎麼了」，曹男回稱「我們去旁邊休息」、「然後就妳想的那樣」。女方氣哭「為什麼要這樣對我！我這麼相信你！」斷然拒絕曹男一再傳訊「等我」央求當面解釋的要求，怒斥「如果你沒有帶（戴）套你就死定了！」

女方並於17日上午7點多請男友陪她就醫驗傷，發現時隔7個多小時，換算呼氣酒精濃度仍高達每公升0.295毫克外，女方尿液樣本還殘留3種鎮靜安眠藥物成分。曹男到案始終否認下藥性侵，聲稱與女方喝酒時互覺來電，相偕開房雲雨，女方全程意識清楚，他完事就先離開。

一審勘驗酒吧內監視畫面顯示，女方僅逗留約半小時，期間多次和曹男相擁親吻，並用手撫摸曹男頸背，接著2人摟著手一起離開，到旅館開房時，女方腳步雖有醉態，仍拿出證件給櫃檯人員辦理入住手續，且當晚11點多到隔天上午5點多，還能清楚回覆他人傳來的訊息與接聽來電。

▲▼吃藥、保健品、膠囊。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲法官逆轉改判魔術師性侵有罪，認定他趁隙在酒裡下藥迷昏被害人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

一審認為女方當時顯無酒醉斷片情形，加上曹男到醫院「腦功能暨癲癇科」就醫領取的鎮靜藥物，屬於注射製劑、並非口服藥，不可能用來摻入酒裡迷昏被害人，據此判曹男無罪。

女方上訴二審堅稱不記得在旅館時曾回覆他人訊息或接聽電話，她有時喝茫仍可看似正常傳訊息給診所醫師、客戶提醒，事後卻毫無印象，被問到在酒吧與曹男相擁親吻等舉動，女方哭著強調完全沒印象，更在作證時激動地嘔吐。

二審採信女方說法，認為曹男在事發後被女方傳訊息質問時，毫無否認之情，加上女方體內被驗出的3種鎮靜藥物，1種是女方工作會接觸到的成分，另2種則不是女方慣用藥物，應為曹男趁隙下藥，據此改依以藥劑加重強制性交罪判刑7年4月，上訴最高法院審理中，已晉升人妻的被害人另提告求償，北院判曹男應賠165萬元，可上訴。

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