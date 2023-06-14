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海巡副所長放任陸客偷渡澎湖　管碧玲譴責「害群之馬」

▲澎湖馬公商港安檢所副所長林緯辰涉嫌疏縱大陸客違法登岸，引發疏縱爭議。（圖／記者張君豪翻攝）

▲澎湖馬公商港安檢所副所長林緯辰涉嫌疏縱大陸客違法登岸。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

一段影片近日在海巡內部瘋傳，有大陸網紅駕駛遊艇旅行，泊靠澎湖馬公時，無簽證下，海巡馬公商港林姓副所長卻大方讓這群「陸客」登島，還貼心提醒「要小心一點不要被抓到」。對此，海委會主委管碧玲14日表示，害群之馬辜負上萬同僚的努力，多麼令人失望，懇請各界譴責害群之馬，但要愛護海巡團隊，不要用政治性的臆測定義海巡署。

管碧玲今天晚間透過臉書表示，海巡弟兄姊妹的辛苦，是令自己非常非常不捨、非常非常替他們感到不忍的一環，請大家了解，海巡有更需要努力的空間，需要監督沒有錯，但是，請千萬不要用政治性的語言，來定位這個高度專業的機關，他們是繃緊神經在顧著綿延不絕的海岸線，也是很有績效的團隊。

管碧玲表示，幾天前，從茫茫大海抓到一個海上偷渡來的中國偷渡客，也是同一個分署辛苦完成的任務，他們抓走私、抓偷渡、「抓」越界船舶，常常在勤務中博命，他們多數都是默默地沒有表功，所以，當出現害群之馬時，自己是非常憤怒的，因為害群之馬傷害海巡形象，辜負上萬個同僚的努力，辜負千萬人民的期待，多麼令人失望！

不過，管碧玲也說，懇請各界，請譴責害群之馬，請愛護海巡團隊，請不要用害群之馬定義海巡署，也請不要用政治性的臆測定義海巡署，海巡署有缺點，海巡署要更好，但是，海巡署絕大多數是負責盡職在守護海疆的一群。

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