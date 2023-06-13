放陸客無證入澎湖吃美食　海巡副所長「小心別被抓到」火速遭拔官

記者黃翊婷／綜合報導

馬公商港林姓副所長被指控放任「沒有入台證」的大陸籍人士上岸，還說出「我來點名的時候你們要到」、「你們自己跑掉，你們被抓到，你們要自己負責」等話，相關影片在抖音及海巡署內部瘋傳。對此，海巡署表示，針對林姓副所長不當發言一事，已將他調整為非主管職務，並依法檢討重懲，絕不寬貸。

▲船長表示他們沒有入台證。（圖／翻攝自小紅書號3835723531，下同。）

影片中，船長直言他們沒有入台證，但是想登上澎湖品嘗美食、欣賞美景；接著畫面一轉，馬公商港林姓副所長向船上人員說明，航港局公文同意進港，不過，要從事其他行為需要其他主管機關同意，例如上岸需要移民署同意，「我知道你們今天上午有跑掉了，以我的角色，我來點名的時候你們要到，就這樣，你們自己跑掉，你們被抓到，你們要自己負責，我一定會說我有去管制你們，是你們自己跑掉的」、「自己小心一點，不要被抓到」、「我們就互相啦」。

這段影片在網路上傳開，掀起兩岸各界熱議。船長的抖音、小紅書目前已把記錄出海的4到6段影片下架，包含林姓副所長的部分，但在僅存的影片中，仍然可以看到船長直言，因為啟航時遇上颱風，在兩岸關係緊張又沒有入台證的情況下，希望能順利入港澎湖，以及船員們進入澎湖菜市場買菜的畫面。

▼▲船員們登上澎湖，還去菜市場買菜，離開前則站在岸邊與海巡署人員聊天。

對此，海巡署金馬澎分署昨日（12日）發布聲明表示，本案「聖克里斯多福籍AHA MOMENT」遊艇（1美籍、4陸籍）是從中國泉州出港，預定前往日本沖繩，今年5月27日因避颱原因，獲准同意泊靠澎湖馬公第一漁港亞果碼頭，並經「CIQS」港口聯檢機制完成檢查手續，其中船員經主管機關告知未經許可不得登岸，「A」船已於6月5日上午8時30分航離亞果碼頭前往日本沖繩。

金馬澎分署強調，「A」船船員如需上岸，依法得向移民署提出申請，針對馬公商港林姓副所長的不當發言，目前已將他調整為非主管職務，並依法檢討重懲，決不寬貸，同時追究相關人員行政責任，本分署將持續加強同仁教育訓練，避免類案再生。