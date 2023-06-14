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安檢縱放陸客！　花大錢設「港口智慧型監視系統」超諷刺

▲澎湖馬公商港安檢所副所長林緯辰涉嫌疏縱大陸客違法登岸，引發疏縱爭議。（圖／記者張君豪翻攝）

▲澎湖馬公商港安檢所副所長林緯辰涉嫌疏縱大陸客違法登岸，引發疏縱爭議。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

大陸一艘在聖克里斯多福籍註冊的遊艇「AHA MOMENT」從中國泉州出港，5月27日以避颱申請停靠台灣澎湖馬公第一漁港亞果碼頭，該船經過港口聯檢機制完成查驗程序，得以順利入港避颱，但船員經過告知未經許可不得登岸。結果該遊艇停靠馬公10天期間，遊艇上包含美籍、大陸籍乘員不但多次上岸拍攝影片，甚至還到馬公市篤行十村的張雨生故居遊覽。

期間馬公港海巡署安檢所知悉上情，不但未依法嚴辦這些非法入境上岸的大陸人士，還私縱該遊艇乘員多次登岸拍片、遊玩，未依法取締告發，怠忽職責，應作為而不作為，值勤瀆職行為相當明確。

海巡署馬公安檢所人員不僅把碼頭航安及入出國安全視若無物，更糟糕的是海巡署馬公安檢所副所長林緯辰，自己瀆職私下與違規遊艇陸客的私相授受對話，全遭對方錄了下來。

陸客以「中國台灣海巡署」稱我方海巡署人員，遊艇乘員更以勤務測試般「我們在沒有入台證情況下，能否上岸？」，結果林姓副所長在影片中公然坦承，「我知道你們今天上午有跑掉了。」

沒有入台證的陸籍觀光客，竟把台灣海巡安檢規定當塑膠，不但公然違反《入出國及移民法》直接上岸逛夜市吃小吃、還跑去張雨生故居拍片，而海巡署安檢所人員知悉後非但未依法取締嚴辦，反而要對方「我知道妳們有跑掉了」、「互相一下」，倘若對方登岸進行走私、毒品犯運，情報蒐集等非法勾當，海巡人員商港安檢放空，就得負起最大責任。

更令人諷刺的是，近年來海巡署爭取大批預算在全台港區建立「港區智慧型監視器統」，更具備紅外線夜視及人臉辨識功能，目的就是要提升台灣港區維安及加強商漁船人貨查驗強度，而馬公商港林姓副所長居然可視法律於無物，讓大陸對岸幾個搭遊艇的觀光民眾就可繞過港區嚴密安檢，直接違法登陸。

無怪乎13日大陸觀光客拍的影片流出後，海委會主委管碧玲發文痛批該安檢所林姓副所長，「他的日常是少一根腦筋嗎？！」要求海巡署以觸犯《入出國移民法》74條，未經許可入國罪的幫助犯，將林姓副所長移送法辦。

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