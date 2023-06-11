又摸海龜！屏東小琉球4潛水客被拍到　「前輩們」觸法下場曝

▲潛水客觸摸海龜 。（圖／翻拍小琉球聯盟）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣琉球鄉保護海龜有具體成果，吸引許多遊客上島觀光旅遊、潛水，雖海巡署等相關單位一再宣導遊客不能觸摸海龜，以免海龜受到驚嚇，但有網友10日於該島花瓶石海域，拍攝到潛水客觸摸海龜影片上傳，並將畫面交由海巡人員追查，依法處理，引來網友熱議。

其實今年以來，屏東地方法院就有兩件因觸摸海龜判處拘役案件，兩名遊客分別被判決罰款4萬及3萬元，籲請遊客遇到海龜不要觸摸，以免觸法。

有網友於6月10日下午3時30分，於小琉球花瓶石海域拍到4位遊客自己浮潛（有3位明顯外籍人士），刻意觸摸海龜，網友將影片po網，表示另將影片交交由海巡人員處理。

第5岸巡隊表示，經海巡人員循線查訪周遭商家及監視器畫面，尚在釐清影片中人員身分，如尋獲並查明屬實，將依違反野生動物保育法第18條函送屏東地方檢察署偵辦。並呼籲從事水上活動時，面對野生動物應把握三不原則「不接觸、不干擾、不餵食」，違者依據野生動物保育法第18條規定可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬以下罰金；民眾如有發現疑似非法騷擾海洋野生動物情形，可撥打海巡署「118」專線進行檢舉，以共同守護臺灣珍貴的海洋野生動物。

而近年來，海巡署一再進行宣導，提醒遊客到小琉球不要觸摸海龜，以免吃上6萬到30萬元罰款，並將觸摸海龜遊客依違反野生動物保育法移送法辦情事。

其中張姓遊客於2022年6月18日16時許，在琉球鄉花瓶岩附近海域進行潛水活動時，見綠蠵龜1隻游經該海域，以手觸摸該綠蠵龜龜殼約1分鐘以進行拍照，以此方式騷擾保育類野生動物綠蠵龜。嗣因目擊者將該過程拍攝成影片並報案，始循線查悉上情，移送法辦，檢方起訴，屏東地方法判處拘役30天，以易科罰金1000元折算1天，要罰3萬元。

另王姓遊客於2022年7月30日11時35分許，在琉球鄉龍蝦洞沙灘附近海域進行浮潛時，見綠蠵龜1隻游經該海域，竟基於騷擾保育類野生動物之犯意，多次以手觸摸該綠蠵龜龜殼，且經目擊者勸告時，竟口出惡言，而以此方式騷擾保育類野生動物綠蠵龜。嗣於同日被海巡署第五岸巡隊人員於同日13時32分前接獲報案，依目擊者提供影像紀錄而查悉上情，被法院判處40天拘役，等於要罰4萬元。