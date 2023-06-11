　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

又摸海龜！屏東小琉球4潛水客被拍到　「前輩們」觸法下場曝

▲潛水客觸摸海龜 。（圖／翻拍小琉球聯盟）

▲潛水客觸摸海龜 。（圖／翻拍小琉球聯盟）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣琉球鄉保護海龜有具體成果，吸引許多遊客上島觀光旅遊、潛水，雖海巡署等相關單位一再宣導遊客不能觸摸海龜，以免海龜受到驚嚇，但有網友10日於該島花瓶石海域，拍攝到潛水客觸摸海龜影片上傳，並將畫面交由海巡人員追查，依法處理，引來網友熱議。

其實今年以來，屏東地方法院就有兩件因觸摸海龜判處拘役案件，兩名遊客分別被判決罰款4萬及3萬元，籲請遊客遇到海龜不要觸摸，以免觸法。

有網友於6月10日下午3時30分，於小琉球花瓶石海域拍到4位遊客自己浮潛（有3位明顯外籍人士），刻意觸摸海龜，網友將影片po網，表示另將影片交交由海巡人員處理。

第5岸巡隊表示，經海巡人員循線查訪周遭商家及監視器畫面，尚在釐清影片中人員身分，如尋獲並查明屬實，將依違反野生動物保育法第18條函送屏東地方檢察署偵辦。並呼籲從事水上活動時，面對野生動物應把握三不原則「不接觸、不干擾、不餵食」，違者依據野生動物保育法第18條規定可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬以下罰金；民眾如有發現疑似非法騷擾海洋野生動物情形，可撥打海巡署「118」專線進行檢舉，以共同守護臺灣珍貴的海洋野生動物。

而近年來，海巡署一再進行宣導，提醒遊客到小琉球不要觸摸海龜，以免吃上6萬到30萬元罰款，並將觸摸海龜遊客依違反野生動物保育法移送法辦情事。

其中張姓遊客於2022年6月18日16時許，在琉球鄉花瓶岩附近海域進行潛水活動時，見綠蠵龜1隻游經該海域，以手觸摸該綠蠵龜龜殼約1分鐘以進行拍照，以此方式騷擾保育類野生動物綠蠵龜。嗣因目擊者將該過程拍攝成影片並報案，始循線查悉上情，移送法辦，檢方起訴，屏東地方法判處拘役30天，以易科罰金1000元折算1天，要罰3萬元。

另王姓遊客於2022年7月30日11時35分許，在琉球鄉龍蝦洞沙灘附近海域進行浮潛時，見綠蠵龜1隻游經該海域，竟基於騷擾保育類野生動物之犯意，多次以手觸摸該綠蠵龜龜殼，且經目擊者勸告時，竟口出惡言，而以此方式騷擾保育類野生動物綠蠵龜。嗣於同日被海巡署第五岸巡隊人員於同日13時32分前接獲報案，依目擊者提供影像紀錄而查悉上情，被法院判處40天拘役，等於要罰4萬元。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
槍殺鹹粥店闆娘　三重丟槍→搭小黃躲林口
每月領補助1.3萬！　申請條件一次看
快訊／台中大雷雨！　路樹倒塌壓毀2車
快訊／國道1號5車連環撞！　塞成大型停車場
冷氣調「1動作」降溫超快！　電費更省了
快訊／絕美秘境跳水…女跌溪中「撞上大石頭」！無心跳送醫
「4生肖」今財運噴發！　衝威力彩5.2億

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東小琉球機車相撞2死事故　全島無紅綠燈交通號誌引發討論

17歲陪搖妹3天沒睡跑毒趴暴斃　生前遭侵犯+拍裸照！6渣男下場曝

美元升息+戰爭疑慮　詐團新招邀投資...1個月近千人中招

遭呂秋遠指控性騷19歲少女　藝術家激動喊冤：從沒遇過這種事

又摸海龜！屏東小琉球4潛水客被拍到　「前輩們」觸法下場曝

槍殺關渡鹹粥店闆娘　貨車運將三重丟槍→搭小黃躲林口

快訊／台中午後大雨路樹倒塌　2汽機車慘遭壓毀

快訊／國1大雅段5車連環撞！一度全線封閉　國道變大型停車場

快訊／花蓮女跳水…腳滑跌溪中「撞上大石頭」！無心跳送醫

邪教聖母「聖居出事後大增建」3層隔絕外界　早晚能聽見播經聲

妹子拿外送被哈士奇絆倒　暖男伸手...竟先救午餐XD

劉亮佐拍到女兒「第一次叫爹地」　妹妹超給劉子銓面子「躺懷撒嬌」

媳婦懷孕「裝長智齒」遞照片　公婆見真相笑開懷給擁抱❤

嚴立婷怒轟餵藥案：我詛咒你們！　園長交保「企圖殺人還可回家睡覺？」

冷笑話番外篇！17直播主踢館賽 蛤蠣放久變什麼？姊生小孩獲得啥？

5億高中生9日獲頒畢業證書！　媽若繼承遺產願捐部分做公益

朱芯儀被衛斯理感動哭「要慎選老公」　化療18次很絕望：上廁所都是整缸血...

男子示範吃夏威夷披薩　專業講解後突生氣怒丟

鹹粥店闆娘中彈送醫不治　開槍畫面曝！男冷靜行兇

阿嬌離婚3年「街頭親臉」遭直擊　對方起底是「女版陳冠希」！

屏東小琉球機車相撞2死事故　全島無紅綠燈交通號誌引發討論

17歲陪搖妹3天沒睡跑毒趴暴斃　生前遭侵犯+拍裸照！6渣男下場曝

美元升息+戰爭疑慮　詐團新招邀投資...1個月近千人中招

遭呂秋遠指控性騷19歲少女　藝術家激動喊冤：從沒遇過這種事

又摸海龜！屏東小琉球4潛水客被拍到　「前輩們」觸法下場曝

槍殺關渡鹹粥店闆娘　貨車運將三重丟槍→搭小黃躲林口

快訊／台中午後大雨路樹倒塌　2汽機車慘遭壓毀

快訊／國1大雅段5車連環撞！一度全線封閉　國道變大型停車場

快訊／花蓮女跳水…腳滑跌溪中「撞上大石頭」！無心跳送醫

邪教聖母「聖居出事後大增建」3層隔絕外界　早晚能聽見播經聲

首屆「稻田運動會」端午連假登場　泥田相撲大賽掀話題

宏都拉斯駐中國使館開館　總統卡蕬楚將見習近平

台南全國環保機關考核全壘打獲獎冠全台　為台南打造永續環境

台東環境教育嘉年華　「國產及再利用材好」家具特展登場

屏東小琉球機車相撞2死事故　全島無紅綠燈交通號誌引發討論

墜機4童亞馬遜雨林求生40天　全靠13歲小姊姊！吃野果、髮帶搭帳篷

17歲陪搖妹3天沒睡跑毒趴暴斃　生前遭侵犯+拍裸照！6渣男下場曝

美元升息+戰爭疑慮　詐團新招邀投資...1個月近千人中招

侯友宜稱謝龍介「沒選上的市議員」　本人妙回：這是兄弟間的交情

Youth Camp「玉山行」活動開放報名　每梯次2戶低收子弟免費

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

社會熱門新聞

關渡鹹粥老闆娘遺體今相驗！　老公、親妹現身心碎

快訊／抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌今晨土地公廟落網

情侶高雄住宿　全裸熟睡遭房務人員開門

常客愛不到闆娘　開槍殺人搭小黃逃亡

闆娘慘被槍殺　她臉書換照心碎哀悼

幼兒園供「簽名同意用藥單」　遭家長打臉

宜蘭男橫跨3車道　慘遭小貨車撞死

小琉球2機車相撞　騎士送醫均不治

店員幫代收少了54萬　店長查帳短收送辦

即／地牛翻身！台南麻豆三合院屋頂塌陷

逃兵役14年！年薪750萬軟體業經理被罰100萬

2人麥當勞搶座位　警員盤查赫見「特殊身分」

買檳榔被叭！雙煞踹凹車門再砸玻璃

槍殺鹹粥店老闆娘！凶嫌曝「犯案動機」

更多熱門

相關新聞

小琉球2機車相撞　騎士送醫均不治

小琉球2機車相撞　騎士送醫均不治

屏東縣琉球鄉李姓男子騎乘機車與湯姓遊客騎乘機車發生相撞，兩人分別送醫搶救，均不治死亡，相關肇事原因由東港警分局調查釐清。

小琉球浮潛！3隻「1米長海龜」出沒

小琉球浮潛！3隻「1米長海龜」出沒

魚鉤刺入胸部！外籍船員緊急後送

魚鉤刺入胸部！外籍船員緊急後送

小琉球蛤板灣「海龜產卵季」辦音樂祭　在地人炸鍋

小琉球蛤板灣「海龜產卵季」辦音樂祭　在地人炸鍋

保育類海龜纏漁網亡　他忍痛剪開

保育類海龜纏漁網亡　他忍痛剪開

關鍵字：

花瓶石琉球海巡署第5岸巡隊海龜觸摸

讀者迴響

熱門新聞

賈靜雯「牽手大陸男星」偷拍照微博瘋傳！

關渡鹹粥老闆娘遺體今相驗！　老公、親妹現身心碎

瑤瑤突掏出1禮物 藍心湄打開秒泛淚

愛女輕生！母遭房東趕走　留「女兒死了還不放過我」亡

排隊下交流道遭罰4000元！眾人見罰單全傻了

快訊／抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌今晨土地公廟落網

大鶴目擊鹹粥闆娘中槍倒地「血一直流」

情侶高雄住宿　全裸熟睡遭房務人員開門

常客愛不到闆娘　開槍殺人搭小黃逃亡

韓美女直播主慘死柬埔寨　屍裹紅布丟水溝

好市多線上購物　結帳「1規定」會員不買了

進全聯「她必滾屎」　全場認證：逛這1地方也順暢

「金鐘主持人」病床前伴母走最後一程

爆乳鋼琴女神脫了！裸身M字腿「辣露絕對領域」

美國正式宣佈：聖嬰現象已經發生

更多

最夯影音

更多
妹子拿外送被哈士奇絆倒　暖男伸手...竟先救午餐XD

妹子拿外送被哈士奇絆倒　暖男伸手...竟先救午餐XD
劉亮佐拍到女兒「第一次叫爹地」　妹妹超給劉子銓面子「躺懷撒嬌」

劉亮佐拍到女兒「第一次叫爹地」　妹妹超給劉子銓面子「躺懷撒嬌」

媳婦懷孕「裝長智齒」遞照片　公婆見真相笑開懷給擁抱❤

媳婦懷孕「裝長智齒」遞照片　公婆見真相笑開懷給擁抱❤

嚴立婷怒轟餵藥案：我詛咒你們！　園長交保「企圖殺人還可回家睡覺？」

嚴立婷怒轟餵藥案：我詛咒你們！　園長交保「企圖殺人還可回家睡覺？」

冷笑話番外篇！17直播主踢館賽 蛤蠣放久變什麼？姊生小孩獲得啥？

冷笑話番外篇！17直播主踢館賽 蛤蠣放久變什麼？姊生小孩獲得啥？

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面