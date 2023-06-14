雄女2類組學霸「自修生物跨考」錄取台大醫科！　親曝讀書撇步

記者許宥孺／高雄報導

112學年度「大學申請入學招生」今(14日)放榜，高雄女中2類組的駱喬安自修生物跨考3類組，錄取上台大醫學系，立志未來要結合興趣做AI智慧醫療。她也曝光讀書的訣竅，勉勵學妹們要找到「念書是為了做什麼」。

▲大學申請入學放榜，高雄女中駱喬安(左)、林櫻樺(右)分別錄取台大醫學系、台大電機系。（圖／記者許宥孺攝）

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雄女應屆畢業生駱喬安透過個人申請錄取上台大醫學系，不過家庭背景沒有人從醫，受到父親職業影響，從小喜歡寫程式，加上對醫學有興趣，因此決定高中三年讀二類組AI電資班，期間自修生物，大學跨考三類組讀醫學系。而家人對她的想法雖然很驚訝，但很支持這個決定，同時也鼓勵她，未來的路很長、希望她保持初心，希望未來再接再厲。

不過就讀高一時候的駱喬安很迷惘，若轉班就無法繼續寫程式，直到聽了一位榮總跨領域醫師的職涯分享，發現可以在醫療中結合程式，她想成為這樣的人才，將程式資訊結合醫療資訊，未來想發展智慧醫療。因此在學期間，除了高一上過基礎生物，再來都是自修生物課程，成功跨考三類組。

駱喬安認為自己是個自律的人，會擬定讀書計畫，由於通勤時間較長，再來，父母嚴格要求她在晚上10點30分就上床睡覺，所以她會利用零碎的時間讀書，加上課堂認真聽講、課後複習，一天大概讀書3-4個小時，其他時間則是安排彈鋼琴、寫書法、做手藝等才藝來紓壓放鬆。

▲駱喬安自修生物跨考三類組。（圖／記者許宥孺攝）

提到給學妹的讀書建議，駱喬安說，最重要的是「釐清自己為什麼念書」，她在高中三年也是追求這個答案很久，找到自己的目標後，就可以告訴自己「念書是為了做什麼」，這樣讀起來比較有動力，也比較不會迷失自己。

駱喬安接著說，再來，要利用零碎的時間，像她會利用通勤時間背單字、聽英文、休息，才能提升讀書效率。此外，運動也是很好的紓壓方式，可以增加體力。

▲林櫻樺錄取台大電機系，父母皆從事相關背景。（圖／記者許宥孺攝）

錄取上台大電機系的林櫻樺，父親是大學光電學系教授，母親是工程師，從小耳濡目染下，也對電機、物理很感興趣，放榜後父母很開心，也給她一些建議，可以試著讀原文書、看微積分書，上大學後會比較輕鬆。她透露讀書的訣竅，「把基本的概念讀懂，就不用花費很多時間練一樣的題目」。

▲高雄女中今年有2人錄取台大醫學系。（圖／記者許宥孺攝）

高雄女中表示，大學112學年度申請入學放榜，高雄女中表現優異，十分亮眼，共有270人上榜，加上繁星、希望入學、特殊選才等，已經有313人錄取，其中醫學系15人，台大醫學系就有2人。

雄女指出，五所頂尖大學，台大36人、國立陽明交通大學13人、國立清華大學25人、國立成功大學36人、國立政治大學21人，共錄取131人，占上榜學生42%。