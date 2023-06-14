2女碩生「雙載雙亡」！她打30強心針沒反應…姊耳邊誦經忍痛拔管

記者楊漢聲、戴若涵／台東報導

台東縣成功鎮和平國小前（台11線118公里處）14日上午發生一起死亡車禍，佛光大學張姓、王姓女碩士生騎機車雙載，因不明原因衝入1.5米深的邊溝中，張女上午宣告不治，王女姊姊下午趕抵醫院，並在妹妹耳邊不斷誦經，於下午4時同意拔管，整起事件造成2人死亡。

▲台東自摔車禍，2名佛光大學女碩士生宣告不治。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

根據警方調查，38歲張女、36歲王女為高雄人，均為宜蘭佛光大學碩士班學生，當時兩人騎機車雙載要返回高雄，沿台11線由南往北行駛，行經事故路段時，因不明原因自撞路樹後摔進深1.5米的水溝內，雙雙意識不清送醫。

張女受有臉部、身體多處挫傷，經緊急送醫搶救後，仍於14日上午宣告不治；王女則是雙腳骨折、身體多處挫傷，醫院打了30支強心劑仍無反應，使用心肺復甦機搶救，王女的姊姊接獲消息後趕抵醫院，不斷在妹妹耳邊誦經，最後於下午4時同意拔管，至於詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

透過事發地點附近監視器影像可發現，女騎士因不明原因騎上路邊草皮，接著直直撞上路樹後，2人噴飛翻滾數圈摔進溝內，由於撞擊力道猛烈，現場個人物品更四散，畫面相當驚悚。