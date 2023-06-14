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獨有浪漫的台東慢食　Style In 2023台北國際食品展盛大開幕

▲2023台北國際食品展4天展期，台東縣政府號召20家台東在地特色商家一起參展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲2023台北國際食品展4天展期，台東縣政府號召20家台東在地特色商家一起參展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

全國享譽盛名、食品產業年度盛事「2023台北國際食品展」，14日上午11點在南港展覽館隆重開展，展期至17日，台東縣政府號召20家台東在地特色商家，延續「慢慢食光，時食台東」慢食精神，並將「台東藍」移至台東館，更推出消費滿額贈台東限量質感露營風純鈦碗盤。

▲2023台北國際食品展4天展期，台東縣政府號召20家台東在地特色商家一起參展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東副縣長王志輝在啟動台東主題館後表示，台東這次推出各種在地的優質特色產品，像是台東鹿野高台獨有風味的紅烏龍茶、長濱等地區的加工食品，以及來自離島綠島在地天然食材、創意特色產品，都很值得大家來品嚐、來共同合作，希望透過這次的食品展，讓大家都能夠更認識臺東。

▲2023台北國際食品展4天展期，台東縣政府號召20家台東在地特色商家一起參展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

今天開幕活動，台東館特別邀請知名創作歌手，也是來自台東的孩子郭芝吟(吱吱)，以及鳴日號專屬主廚李子敬，為現場民眾從聽覺享受、味蕾SPA、視覺到心靈的舒壓，帶來五感的慢活饗宴。

▲2023台北國際食品展4天展期，台東縣政府號召20家台東在地特色商家一起參展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

財政及經濟發展處指出，2023台北國際食品展4天展期，特別集結台東館20位商家，產品類別有台東特色紅烏龍茶、地方風味酒、米菓零食、100%鮮果手作冰棒、蜂巢蜜、洛神花等特色物產，揉捻台東在地特色食材，4天精彩活動歡迎大家來品茗體驗；每日還有限量滿額贈，於台東館內單家消費滿額666元送造型小夜燈，累計消費滿額1,500元再送露營風質感純鈦無毒碗或盤，若累計消費滿額3,000元直接送露營風質感純鈦無毒碗盤組。

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南港展覽館慢食台東

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