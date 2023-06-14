　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

端午傳愛到台東　唐氏症基金會捐贈880份肉粽禮盒

▲唐氏症基金會捐贈880份肉粽禮盒。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲唐氏症基金會捐贈880份肉粽禮盒給台東縣政府。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

端午節將近，財團法人中華民國唐氏症基金會，特捐贈880份端午肉粽禮盒給台東縣政府。縣府社會處於14日舉辦「唐氏症基金會端午傳愛到台東」捐贈端午肉粽禮盒儀式及記者會，由社會處長陳淑蘭代表縣長饒慶鈴及弱勢家庭接受，並向唐氏症基金會表達感謝之意。

唐氏症基金會代表指出，基金會今年第10年發起「送愛募集活動」，特別與全家便利商店合作，民眾到全家便利商店即能愛心認購粽子禮盒，透過集結社會愛心力量，讓偏遠、弱勢家庭也能感受節慶氣氛，今年共募得3000盒端午愛心粽，其中880盒將專程送往台東地區，贈予台東身心障礙及弱勢家庭，讓有困難的家庭也能感受節慶祝福、品嚐美味。

社會處長陳淑蘭說，唐氏症基金會在身心障礙領域長期耕耘，對於身心障礙朋友的照顧不遺餘力，端午慶團圓包粽吃粽對於一般的家庭而言，可能是簡單平凡的日常，但對於身心障礙者或經濟弱勢的家庭，尤其在2年疫情的衝擊下，過節慶端午可能是不敢奢望的享受，相當感謝基金會贈送端午禮盒，傳遞社會善心及溫暖，縣府規劃與在地身障團體協力，透過台東縣關懷洗腎者協會、台東縣身心障礙協會、社團法人台東縣智障者家長協會、社團法人台東縣盲人福利協進會、社團法人台東縣脊髓損傷者協會、台東縣肢體障礙協會、社團法人台東縣向日葵關懷協會、社團法人台東縣自閉症協進會、社團法人台東縣失智者關懷協會、社團法人台東縣身心障礙者保護協會、社團法人台東縣康復之友協會、社團法人台灣自閉兒家庭關懷協會、弱勢者關懷協會等13間團體，共同將端午肉粽禮盒分送到身心障礙者及弱勢家庭的手中。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
撞擊瞬間曝光！　2女碩生雙載1死1重傷
23歲日本妹曼谷按摩遭性侵　店家老闆辯：放進去是按摩服務
新北火葬場砍人！抬棺男持西瓜刀　猛砍滿身血
快訊／陳明通退休金到手！　台大教評會結果出爐
又有助理爆料！點名「請坦然面對」　陳其邁這次尷尬了
麥當勞「5大品項買1送1」　今天開吃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東美術館「南島美術論壇」 　盼激發思考討論南島藝術

《八仙過招 眾神獻樂》　竹市立青少年管樂團音樂會18日登場

竹市青少年畢旅「自助行」　鼓勵青年勇敢探索

端午傳愛到台東　唐氏症基金會捐贈880份肉粽禮盒

嘉義縣警察節活動25人受表揚　波麗士捐血做公益

桃市稽查連鎖體系幼兒園　祭兩大處理原則保障幼兒權益

端午連假遊桃園超精彩　賽龍舟、蜜桃甜、粽飄香…活動一次看

台電嘉義區前進阿里山偏鄉　推廣用電服務及安全節能

台電獎助學金頒獎典禮　謝國樑盼連手推動基隆電纜地下化

花蓮端節應景食品抽驗結果出爐　1業者調味料過期遭罰6萬

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

機台上「喬治猴」太可愛？　高雄嬤直接拿走給愛孫

Lisa演唱會「玩粉絲的Switch！」　忙破關忘了唱…全程被錄下萌翻

5億高中生懸案　聲請調查剩今天｜20230613 ET午間新聞

台東美術館「南島美術論壇」 　盼激發思考討論南島藝術

《八仙過招 眾神獻樂》　竹市立青少年管樂團音樂會18日登場

竹市青少年畢旅「自助行」　鼓勵青年勇敢探索

端午傳愛到台東　唐氏症基金會捐贈880份肉粽禮盒

嘉義縣警察節活動25人受表揚　波麗士捐血做公益

桃市稽查連鎖體系幼兒園　祭兩大處理原則保障幼兒權益

端午連假遊桃園超精彩　賽龍舟、蜜桃甜、粽飄香…活動一次看

台電嘉義區前進阿里山偏鄉　推廣用電服務及安全節能

台電獎助學金頒獎典禮　謝國樑盼連手推動基隆電纜地下化

花蓮端節應景食品抽驗結果出爐　1業者調味料過期遭罰6萬

洪佩瑜金曲8項入圍成最強新人　《明室》重新擁抱自己的共感顯影

愛雅3招「瘦回少女體重」！中空現身…被拍消風近況照：必須要雪恥

深藍倒戈！劉家昌表態「寧可選賴清德」　他分析：已非傳統藍綠對決

華碩組織大調整爆一波百人裁員潮　公司：不回應無根據傳言

獨家問候／光洙爆「劉在錫片場哭了」　俞利虧：2位哥對「這」中毒

入座無敵海景第一排最幸運！東北角旅遊賞海吃「招牌海葡萄丼飯」

台東美術館「南島美術論壇」 　盼激發思考討論南島藝術

《八仙過招 眾神獻樂》　竹市立青少年管樂團音樂會18日登場

快訊／北投3F民宅火警！屋主逃出鄰居衝頂樓保命　警消急撲救

撞擊瞬間曝光！2女碩生雙載「直撞路樹」噴飛…翻滾摔溝1死1重傷

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

地方熱門新聞

雲林刑事小隊長破案未記獎反遭職場霸凌　縣警局調查結果出爐

行人穿越道撞死行人判1年2月

來台旅遊山區迷航+刁車　新加坡6口之家獲警救援

喜憨兒募集端午溫暖送

屏東縣抽檢56件粽子　檢驗結果出爐

南消婦宣員深入區里宣導防火

端午節有機培養土5倍大放送

南消與在地企業簽署合作備忘錄

鋼筋放24樓施工架掉落險砸傷人　市府開罰20萬元

1200定期票將開賣　桃捷定期票、回數票優惠退

最高齡畢業生！　南投80歲阿嬤讀書圓夢：鄰居鼓勵我

桃園「中庄吊橋」封3天

秋田觀光大使秋田犬回日本介紹台南鳳梨

台南東區東安路民宅傳火警2男送醫

更多熱門

相關新聞

2佛光大學女碩生「摔1.5米深溝」！　1死1搶救中

2佛光大學女碩生「摔1.5米深溝」！　1死1搶救中

台東縣成功鎮跋邊路段14日上午8時許發生一起死亡車禍！2名佛光大學女碩士生騎機車雙載，因不明原因衝入深1.5米的邊溝，雙雙失去生命跡象，經緊急送醫搶救，1人不治、1人仍在急救中。整起事件詳細發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

即／台東機車失控衝入水溝！2女無呼吸心跳搶救中

即／台東機車失控衝入水溝！2女無呼吸心跳搶救中

台東車站站貓6年沒休假！旅客：違反勞基法

台東車站站貓6年沒休假！旅客：違反勞基法

台東恙蟲病防治　台大團隊進行恙蟎監測調查

台東恙蟲病防治　台大團隊進行恙蟎監測調查

快訊／金崙大橋貨車對撞！22歲駕駛不治

快訊／金崙大橋貨車對撞！22歲駕駛不治

關鍵字：

唐氏症肉粽台東

讀者迴響

熱門新聞

5億高中生「配偶」遺產拿不到了！　原因栽在1件事

餐廳老闆娘罵　自稱台灣人都滾蛋

5億高中生認識「配偶」半年閃婚！　手機還原真實關係

「台新啦啦隊長」梓梓爆❤上男演員！

快訊／廣末涼子翻車！「認了出軌」米其林小王

遭爆掏生殖器示意口交　鄭宏輝斥抹黑：願主動接受全面調查

5億高中生託夢？靈媒：之前是我神智不清說的

史前奇獸現身宜蘭　全身粉紅露尖牙

網美IG意外曝光帳戶餘額2.6億元！粉絲嚇傻

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

6縣市大雨！　明起3天「全台下最大」

快訊／36歲男歌手「驚罹黑色素瘤」過世！

網揪上街替5億高中生討真相　高大成說重話

廣末涼子「赤裸偷情日記」曝光了！小王爽炫耀交往女神

【前人妻夜會鮮肉】陳昊森半夜與人妻嗨唱後　魏如萱搭計程車親密接送回家

更多

最夯影音

更多
全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足
小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面