端午傳愛到台東　唐氏症基金會捐贈880份肉粽禮盒

▲唐氏症基金會捐贈880份肉粽禮盒給台東縣政府。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

端午節將近，財團法人中華民國唐氏症基金會，特捐贈880份端午肉粽禮盒給台東縣政府。縣府社會處於14日舉辦「唐氏症基金會端午傳愛到台東」捐贈端午肉粽禮盒儀式及記者會，由社會處長陳淑蘭代表縣長饒慶鈴及弱勢家庭接受，並向唐氏症基金會表達感謝之意。

唐氏症基金會代表指出，基金會今年第10年發起「送愛募集活動」，特別與全家便利商店合作，民眾到全家便利商店即能愛心認購粽子禮盒，透過集結社會愛心力量，讓偏遠、弱勢家庭也能感受節慶氣氛，今年共募得3000盒端午愛心粽，其中880盒將專程送往台東地區，贈予台東身心障礙及弱勢家庭，讓有困難的家庭也能感受節慶祝福、品嚐美味。

社會處長陳淑蘭說，唐氏症基金會在身心障礙領域長期耕耘，對於身心障礙朋友的照顧不遺餘力，端午慶團圓包粽吃粽對於一般的家庭而言，可能是簡單平凡的日常，但對於身心障礙者或經濟弱勢的家庭，尤其在2年疫情的衝擊下，過節慶端午可能是不敢奢望的享受，相當感謝基金會贈送端午禮盒，傳遞社會善心及溫暖，縣府規劃與在地身障團體協力，透過台東縣關懷洗腎者協會、台東縣身心障礙協會、社團法人台東縣智障者家長協會、社團法人台東縣盲人福利協進會、社團法人台東縣脊髓損傷者協會、台東縣肢體障礙協會、社團法人台東縣向日葵關懷協會、社團法人台東縣自閉症協進會、社團法人台東縣失智者關懷協會、社團法人台東縣身心障礙者保護協會、社團法人台東縣康復之友協會、社團法人台灣自閉兒家庭關懷協會、弱勢者關懷協會等13間團體，共同將端午肉粽禮盒分送到身心障礙者及弱勢家庭的手中。