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社會 社會焦點 保障人權

撞擊瞬間曝光！2女碩生雙載「直撞路樹」噴飛…翻滾摔溝1死1重傷

記者楊漢聲、戴若涵／台東報導

台東縣成功鎮和平國小前（台11線118公里處）14日上午發生一起死亡車禍，2名佛光大學女碩士生騎機車雙載，因不明原因衝入1.5米深的邊溝中，目前1人不治、1人仍在搶救中。稍早撞擊瞬間曝光！

透過事發地點附近監視器影像可發現，女騎士因不明原因騎上路邊草皮，接著直直撞上路樹後，2人噴飛翻滾數圈摔進溝內，由於撞擊力道猛烈，現場個人物品更四散，畫面相當驚悚。

▲宜蘭佛光大學2名女碩士生騎車自撞路樹，摔進溝內1死1重傷，撞擊瞬間曝光。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

▲宜蘭佛光大學2名女碩士生騎車自撞路樹，摔進溝內1死1重傷，撞擊瞬間曝光。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

台東警方14日上午8時10分接獲通報，台東縣成功鎮和平國小前發生機車自摔事件，隨即趕赴現場處理，並將意識不清的騎士及乘客送醫搶救，並在2人身上找到佛光大學學生證。

▲宜蘭佛光大學2名女碩士生騎車自撞路樹，摔進溝內1死1重傷，撞擊瞬間曝光。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

警方初步調查，36歲王姓女子與38歲張姓女子騎機車雙載正要從宜蘭要返回高雄，沿台11線由北往南行駛，行經該路段時，因不明原因自摔進無加蓋的水溝內，王女雙腳骨折、身體多處擦挫傷、意識不清，張女則是臉部、身體多處挫傷、意識不清。

▲宜蘭佛光大學2名女碩士生騎車自撞路樹，摔進溝內1死1重傷，撞擊瞬間曝光。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

經緊急送醫搶救後，張女仍因傷勢過重宣告不治，王女則是打了30支強心劑仍無反應，使用心肺復甦機搶救中。王女母親接獲消息後，緊急從高雄旗津趕往台東。詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

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