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台東美術館「南島美術論壇」 　盼激發思考討論南島藝術

▲台東縣政府文化處台東美術館於13日舉行「南島美術論壇」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府文化處台東美術館於13日舉行「南島美術論壇」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

為使2011年起舉辦迄今的「南島國際美術獎」舉辦方式與時俱進，台東縣政府文化處台東美術館於13日舉行「南島美術論壇」，邀請國內關切南島文化及美術發展及原住民當代藝術的學者、策展人、藝術家等，共計12位。文化處長李吉崇表示，舉辦論壇目的在深化南島藝術的論述與研究觀點，激發更多關於南島藝術的討論和思考。

台東縣政府文化處表示，在「南島國際美術獎」即將步入15年之際，為開拓格局及提高視野，增加活動的深廣度和辨識度，由與會者根據學界研究和藝壇最新動態，共同研擬南島美術未來持續發展，邁向國際的操作策略。

文化處指出，台東具有多元原民族群特色，縣內共有7個原民族群，根據文獻或研究報告，台東可能是南島語系「原鄉」，縣府對於南島藝術文化的推動多年來不遺餘力，相關美術展覽、研討會的辦理，正是希望讓各界人士聽見、看見，也了解台東在地獨有的價值與藝文面向，希望一同打造台東成為南島原民文化首都。

此次論壇以「『南島』的溯源與再想像」、「原民藝術認識論」、「南島美術‧如何展覽」為主軸，規劃有1專題演講、4場座談和1場綜合討論。針對歷年來獎項辦理實務層面遭遇的問題，提出未來可行的執行方法，並期待與會嘉賓的寶貴意見，皆能成為推動日後本府實踐「台東大美術館」、「南島文化首都」的動力，期待2024年「南島國際美術」將以更具特色且嶄新的面貌與大眾見面。

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