菱傳媒2024總統大選民調　柯文哲支持度首破3成

▲民眾黨主席柯文哲。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統選戰藍綠白誰將勝出，各界關注。根據《菱傳媒》委託皮爾森數據的網路民意調查結果顯示，民進黨的參選人賴清德仍以37.76%的支持度領先，而民眾黨的參選人柯文哲則首破3成，以31.29%居次，國民黨的參選人侯友宜則拿21.87%，排名第三。

《菱傳媒》民調顯示，賴清德與上次調查相比略減1.46個百分點，但仍維持第一，而柯文哲大幅增加9.55個百分點，侯友宜則是略增1.43個百分點。而在三腳督的對戰組合下，還有6.19%選民尚未決定、2.89%的人表示都不支持或不會去投票。

進一步交叉發現，民進黨爆出性騷事件後，賴清德在30歲到39歲族群中流失6.79個百分點，受到的影響最大；而侯友宜在新北市幼兒園風波中，流失最多30歲到39歲女性選民的支持度，掉了6.87個百分點；至於柯文哲20歲到29歲年輕族群支持度53.28%，北北基、桃竹苗的支持度與上次調查相比上升幅度都超過10個百分點，來到32.60%、34.93%。

這項調查是由《菱傳媒》委託皮爾森數據負責執行，並由台大政治系張佑宗教授協助問卷設計與調查顧問。針對全台灣年滿20歲以上之網路人口，從2023年6月6日至2023年6月10日，共計進行5天，當中有效樣本為1萬2030份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負0.89%以內。

抽樣方法採用網路主動發放調查方式，透過資料管理平台（DMP)，在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性。同時針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為與資料庫標籤比對方式，結合問卷題目設計做雙重認證，確保資料正確性與可靠性。

樣本代表性與加權則採用比率估計法，母群體參數依內政部公布2023年4月民眾年齡、性別、戶籍資料，結合皮爾森數據DMP修正網路人口特徵值，逐項重複進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致。