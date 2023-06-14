快訊／女議員控在車上差點被性侵　朱凱翔親回：根本沒有

▲陳乃瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

名嘴圈性騷案連環爆，媒體人朱凱翔先遭無黨籍雲林縣議員陳芳盈指控性騷擾，14日又有民進黨新北市議員陳乃瑜表示差點被性侵，不過，朱凱翔本人立即回應，「在計程車上，根本沒有你說的情節」，自己做錯的事願意檢討，但沒有的事就是沒有。

陳乃瑜說，十多年前，類似的情節，也發生她我身上，而且長達多年，朱凱翔除了肢體的撫摸碰觸，親吻，甚至硬要擠上她回家的計程車，「我差點被性侵…」。

朱凱翔則表示，那天是在唱歌陳乃瑜待到最晚，只剩她一位女性，由他送回家，但在計程車上，根本沒有差點性侵的情節，倒是隔天醒來，有同業告知，某位民進黨台北市議員的助理發文指涉稱「大記者了不起噢」之類的貼文，但又旋即刪去。後來才得知，當時對方在跟陳乃瑜交往，所以對於陳乃瑜不讓接送很不滿。

朱凱翔說，後來就很少邀約陳乃瑜，因為自己的朋友們對她並無好感，他個人也絲毫不想再沾上她與男友爭風吃醋的風波，與她最後一次交集，是2013年他結婚前夕，原本沒有打算發帖子，但在台北市議會走廊上遇到，陳乃瑜主動開口要帖子，「然後妳來了，我不記得妳的位子是否有刻意遠離我，只是後來翻看禮金簿才找到，妳包了1200元。」

朱凱翔強調，「我做錯的事，我會檢討反省。但是沒有的事，就是沒有，不會因為風向怎麼吹，或是人事已非，就完全走樣，請陳議員勿胡亂指控」。

▲朱凱翔回應。（圖／翻攝臉書）