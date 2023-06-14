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陸網紅挑戰用甲骨文寫高考作文　高中教師：估計得分堪憂

▲大陸一名網紅挑戰用甲骨文寫2023高考作文題目。（圖／翻攝上游新聞）

▲大陸一名網紅挑戰用甲骨文寫2023高考作文題目。（圖／翻攝上游新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名鑽研甲骨文的網紅李右溪在高考結束後，挑戰用甲骨文寫今（2023）年的作文題目「故事是有力量的」。她用了240個甲骨文字描述甲骨文的出土讓商朝女子「婦好」的事蹟重見天日。不過，這項挑戰也引來網友熱議，「老師看不懂，估計是0分」；「作文字數要求800字」；「用英文寫也是0分」。

▲大陸一名網紅挑戰用甲骨文寫2023高考作文題目。（圖／翻攝上游新聞）

《上游新聞》報導，作文講述甲骨文出土讓婦好的事跡重現人間的故事，商朝的武丁王，有一名賢妻叫婦好。婦好文武雙全，讓武丁王很重視，經常不停占卜婦好的情況。婦好因難產去世之後，其事跡一度被歷史掩埋。不過，通過甲骨文的出土，大家重新認識了女英雄婦好。李右溪將婦好當成了自己的偶像。

對於這篇作文不太符合甲骨文的語法，李右溪解釋，「為了方便大家看懂，用的是白話文語法。真正的甲骨文是卜辭語法，不是這樣的，會很難懂。」

李右溪強調，看到作文題目後，覺得和甲骨文很搭，甲骨文可以說是記錄最早的中國故事，便試著用這種方式，表達一名學甲骨文的女孩，對「故事是有力量的」的理解。

▲大陸一名網紅挑戰用甲骨文寫2023高考作文題目。（圖／翻攝上游新聞）

對於李右溪的「答卷」，重慶一名高中老師表示，「這篇甲骨文作文，不符合高考作文的硬性要求，字數遠遠低於800字，肯定會被扣分；其次，這篇作文在內容上是以故事談故事，未對中國故事背後的民族文化做分析探究，也未就如何講好中國故事談想法、提辦法。所以如果真的以此文入批（批改），估計得分堪憂！」

這名老師提到，用甲骨文寫作，確有彰顯傳統文化、呼籲傳承傳統文化的積極意義，但在高考運用上，有博人眼球之嫌，「用甲骨文寫作，寫著玩可以，高考學子就不建議這麼做了。」

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