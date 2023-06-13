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18歲妹大考完才知「姊姊去世一個月」！一聽死因痛哭

▲▼示意圖,生活,學校,禮堂,校園,椅子,大學,學生,考試,大廳,室內,學院,教育（示意圖／123RF）

▲小美為了專心考大學，平時沒有住在家中，加上媽媽刻意隱瞞，因此根本不曉得姊姊已車禍身故。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

對於許多學子而言，高中升大學的考試是醫生當中相當重要的一環。江蘇南京一名女學生為了準備升大學的高考，平時沒有住在家中，沒想到考試完畢以後，才知道親姊姊已經去世，且人走了超過一個月，聽到原因後，讓她忍不住崩潰痛哭。

綜合陸媒報導，小美（化名）是今年參加高考的學生，為了專心應對考試，平常並沒有住在家中，而是偶爾才會回家。

▲▼18歲妹考完大學才知道姊姊去世超過一個月。（圖／翻攝微博）

▲18歲妹考完大學才知道姊姊去世超過一個月。（圖／翻攝微博）

在考試前一個月，小美回家時都沒有看到姊姊的身影，於是開口詢問母親，姊姊人究竟在哪裡。不過，當時姊姊已經去世，媽媽害怕說出消息會導致女兒崩潰，只能用善意的謊言欺騙，指稱姊姊跑去公司總部接受訓練、即將要升上主管職。

當時小美聽完，還興奮直呼「姊姊好厲害」，沒想到等到考試完畢，才知道姊姊已經去世超過一個月，死因則是遭撞身亡，難過地當場痛哭。

令人心碎的事件在網路上曝光，不少大陸網友留言譴責，「這媽媽成功讓妹妹下輩子活在無限內疚中」、「做法能理解，可為啥拍了發到網上」、「高考固然重要，但家人才是首位啊」、「不知什麼時候開始，我們覺得高考比家人重要」、「我高中班裡第一名，考完之後才知道媽媽去世了（上清華）。」

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