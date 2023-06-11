公務人員特種考試花蓮考區 　首節到考率75.61%應試情形良好

▲花蓮考區典試委員及考選部專門委員等巡視花崗國中試區，並慰勉花蓮試務中心同仁付出。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

112年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、國家安全局國家安全情報人員考試及112年特種考試交通事業鐵路人員、退除役軍人轉任公務人員考試花蓮考區10日起登場，到考率為75.61%



112年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、國家安全局國家安全情報人員考試及112年特種考試交通事業鐵路人員、退除役軍人轉任公務人員考試於本週六、日舉行，今年花蓮考區考場設於花崗國中試區，根據花蓮考區試務中心統計，花崗國中試區第一節考試應考人數1,021人中，到考人數有772人，首節到考率平均為75.61%，整體應試情形良好。





花蓮考區典試委員何怡澄在考選部鄭專門委員育明、縣府人事處曾處長淑芬、花崗國中校長李恩銘等人陪同下巡視花崗國中試區，委員對於試場環境及秩序予以肯定，並慰勉花蓮試務中心同仁付出。



縣長徐榛蔚祝福應考人都能順利應試，冷靜沉著應答發揮平日所學，獲得良好成績，金榜題名。

縣府人事處處長曾淑芬表示：本次考試在考選部、花崗國中及縣府三方合作之下，致力提供考生良好的應試環境及服務。



縣府人事處提醒各位考生，考試中不得隨身攜帶行動電話、穿戴式電子裝置（包括智慧手環、智慧手錶、智慧眼鏡、智慧耳機）或其他具資訊傳輸、感應、拍攝或記錄功能之器材及設備，以免違規，因而扣分或喪失應考資格。