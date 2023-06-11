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新生兒戶籍要選「台灣or上海」？　過來人2原因選台灣：需要想嗎

▲護照。（圖／資料照）

▲護照。資料照，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

近日有男網友發文表示，太太是上海戶口，他是台灣人、在上海生活，如今孩子快要出生了，如果想要有更多教育資源，戶籍要怎麼選？貼文曝光後，不少網友都選擇台灣，而原因不外乎台籍學生參加高考會加分，以及台灣護照可免簽100多國。

男網友在「小紅書」上，以「給新生兒入台灣籍還是上海籍」為標題發文，提到小孩已經快要出生了，但夫妻倆為了戶口問題糾結不已。他透露自己是台灣人，但在上海生活，而老婆則是上海戶口，為了讓孩子有更多教育資源，似乎選擇上海比較好？但不考慮買學區房的話，又好像沒多便利？

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▲▼ 。（圖／翻攝自小紅書）

▲夫妻倆糾結於孩子的戶籍問題。（圖／翻攝自小紅書）

貼文一出，不少網友都選台灣，「我女兒上海戶籍，老師說台灣戶籍比較好考試，最重要的是她想入台灣戶籍了。為什麼我女兒想入呢？因為她很想讀市重點（重點學校），怕自己考不上」、「考慮到以後高考有優待，可以考慮入台灣的」、「當然台灣，在大陸高考考研真的巨簡單」、「台灣，等上學就知道選擇會更多」、「只要有台灣籍，會說漢語，數學有初中水平，就能上清北，還是任選的那種，朋友的親身經歷」。

也有網友提到免簽，「台灣護照可以免簽100多個國家，還需要想嗎」、「台（灣），簽證旅遊政策好」。也有網友回應，「有點驚訝這是什麼問題？up主真的是台灣人嗎？還是在上海待太久了？只有台灣籍才能兩邊都占盡好處，不知道嗎」、「肯定台灣，但是你問得出這種問題，還是選上海吧」。

▲▼ 。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼網友熱議。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼ 。（圖／翻攝自小紅書）

不過，也有網友選擇上海，「當然是上海好，夢開始的地方」、「這還用選？必須上海」、「上海，可以學更全面的歷史」。另也有網友則認為，「無論你是哪裡人，重要是你要和家裡人商量，以後小孩要在哪裡生活、在哪裡成長」。

英國全球居留權和公民身分顧問公司Henley & Partners根據國際航空運輸協會（IATA）獨家數據，自2006年起定期監測全球護照排名。今年1月的數據顯示，全球最佳護照排名由日本以193個免簽國連續5次拿下冠軍，新加坡、南韓以192國免簽並列亞軍，第三名為德國、西班牙，可免簽證進入190國。至於台灣，以145國免簽排名第35名，中國則以80國排名第66名。

針對高考，華僑及其子女、歸僑及其子女、台灣籍考生都會加分，不過以上海為例，自2020年開始，本來加分分值為10分，後調整為5分。據陸媒報導，部分地區會陸續降低加分分值，且將逐步減少直至取消。

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