26歲「存款1000元」有及格嗎　大批年輕人曬餘額：很好了啦

▲26歲「存款1000元」有及格嗎？相關話題釣出許多網友曬自己的存款餘額。（圖／記者李佳蓉攝）

記者林彥臣／綜合報導

20多歲的年輕人出社會，可能要背房租、學貸等種種開銷，每個月的收支都相當吃緊。就有一位26歲網友在Dcard上PO出自己的帳戶餘額截圖，新台幣存款與外幣存款折合新台幣總值1087元，並且發問這樣的存款有及格嗎？結果釣出一大票年輕人曬自己的餘額，並且稱讚他的狀況已經算好了。

原PO發文表示，學士畢業後工作三年，月薪大約40~42k，每個月錢都不夠花寅吃卯糧，但是沒有負債，最近有比較省一點，好不容易做到收支平衡。

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下方留言中，除了3個網友的存款超過5位數之外，不少網友PO出截圖，存款餘額只有3位數或2位數。

▲許多網友表示，原PO沒有欠債已經算過得不錯了。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網友對此表示，「沒欠債就是好事說真的」、「光沒有負債就贏很多人了（學貸、信貸...）」、「沒事啦...我用六位數的密碼保護兩位數的存款」、「養得活自己，不要亂搞事到處欠錢負債就好！」、「你這年紀誰不是背學貸50萬起跳？你根本人生勝利組」、「謝謝你，你辛苦了，至少我覺得這真實很多」。

但也有網友認為，「4萬2還存不到錢真的有問題」、「40K很讚啊，應該是可以過得不錯才對，既然沒有負債，記一下帳，看是哪些支出吃掉你的錢了，從現在開始存錢都來得及」。

美國金融專家Kimmie Greene提出「各年齡層存款標準」，20多歲職場新鮮人，理想存款是存下1／4薪資，30歲職場老鳥，理想存款是存款要跟年薪一樣多，進展至40歲時，存款最好有年薪的3倍；50歲時，最好有年薪的5倍，65歲退休時，理想存款是存款要跟10倍年薪一樣多。