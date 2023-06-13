　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

現「場」注音是二聲ㄔㄤˊ？她查辭典驚呆　原因曝光：不是改讀音

▲▼ 。（圖／翻攝自《教育部重編國語辭典修訂本》）

▲原PO上網查「現場」，發現注音竟是「ㄔㄤˊ」。（圖／翻攝自《教育部重編國語辭典修訂本》）

記者曾筠淇／綜合報導

怎麼跟小時候的印象不一樣？近日有網友查辭典時，注意到「現場」的「場」原來是二聲「ㄔㄤˊ」？貼文曝光後，隨即引發討論，其中還有自稱是老師的網友解惑。

女網友在Dcard上，以「我以為是ㄒㄧㄢˋㄔㄤˇ」為題發文，接著貼出一張截圖，從畫面可見，不論是「現場」、「犯罪現場」、「封鎖現場」、「節目現場」或是「現場節目」，「場」字都是二聲「ㄔㄤˊ」而非三聲；唯「第一現場」的場為「ㄔㄤˇ」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，不少網友留言表示，「我都念現場，管他是現場還是現場」、「真的改到我傻眼，到底為什麼要改讀音」。但也有網友提到，「並沒有改，你找的是重編版辭典，兩個版本用途不同」、「怎麼一堆人不知道要看簡編本？簡編本就只有ㄔㄤˇ一種讀音」。

▲▼ 。（圖／翻攝自《教育部重編國語辭典修訂本》）

▲▼《重編國語辭典修訂本》兼收古今音。（圖／翻攝自《教育部重編國語辭典修訂本》）

▲▼ 。（圖／翻攝自《教育部重編國語辭典修訂本》）

其中還有自稱是老師的網友回應，「現職國小老師路過，注音要以教育部『簡編版』字典為主，重編版是包含了以前到現在的所有讀音，所以並沒有又改注音的問題」、「高中現職國文老師路過，重編版是語音流變的研究用辭典；簡編版才是教學現場的讀音」。

還有中文系的同學解釋，「如果論實用，以簡編本為主；如果是研究，以重編本為主。很多字是因為語音、讀音的不同才出現的，並不是什麼改讀音」。另也有網友表示，「前教科書編輯路過，請依簡編本為準」。

▲▼ 。（圖／翻攝自《教育部國語辭典簡編本》）

▲若查詢《教育部國語辭典簡編本》，會發現現「場」注音仍是三聲 。（圖／翻攝自《教育部國語辭典簡編本》）

根據《教育部國語辭典簡編本》，教育部各典取音之所以會有差異，是因為各有編輯目標與服務對象，《國語辭典簡編本》為現代語言辭典，原則上不收錄古典字音，適用對象為國中小學生及初習華語文人士；《國語小字典》以國小學童及教師為適用對象，多音字僅取其常用者；《重編國語辭典修訂本》為大型語言辭典，兼收古今音，並援引文獻書證作為例證，適用對象為教學者及對歷史語言有興趣的研究者或一般民眾。

▲▼ 。（圖／翻攝自《教育部國語辭典簡編本》）

▲不同字、辭典各有不同的服務對象。（圖／翻攝自《教育部國語辭典簡編本》）

另還有《異體字字典》，可供語文教語及學術研究利用，包含正字及異體字，但教學利用應以正字為準；至於《成語典》則適用於社會大眾。若為一般教學利用，會建議以教育部《國語一字多音審訂表》取音之《國語小字典》、《國語辭典簡編本》為主。

此外，辭典上還常見「讀音」與「語音」，前者指「讀書音」，後者指「口語音」，以「糙」字舉例，根據《教育部重編國語辭典修訂本》，其讀音為「ㄘㄠˋ」，語音為「ㄘㄠ」。

▼《教育部重編國語辭典修訂本》會寫讀音、語音。（圖／翻攝自《教育部重編國語辭典修訂本》）

▲▼ 。（圖／翻攝自《教育部重編國語辭典修訂本》）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
5億高中生案罕見定遞狀截止日　中檢曝「這條件」仍可申請調查
陳綺貞前男友再爆她「冷暴力霸凌同事」！　硬起來反擊
棺材有碰碰聲！　開棺見媽媽「當眾復活」大口喘氣
YTR錄影一半「才知被騙600萬」！她鏡頭前強忍淚
「高中班導逼女孩跟他做愛」　輔導室性侵女學生
小六男童「街頭爆打」2女同學！她淒厲痛哭...對方家長竟提告
男星被爆「設局睡小模」知名女星也受害！獵艷5手段曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

沒比較沒傷害？台灣會員逛北海道好市多　曝當地價格狂嘆

台水進行溪墘橋改建工程停水　梅雨+低壓滯留鋒面暫緩施工

台鐵工會10月選舉「公司掛牌後勞工董事」　出席費不能入個人口袋

YTR錄影一半「才知被騙600萬」！她鏡頭前強忍淚　追討過程曝光

企業永續管理職缺大熱門　台科大工管系開課培育人才

桃園新北21萬戶停水　桃市府每2小時追進度...將提前啟動送水作業

新娘晚婚！喜帖炸親友「1要求」　全場搖頭：100%得罪人

5億高中生鄰夢到「蛇斷3截」！命理師曝藏恐怖暗示：一定要注意

「1品牌」內衣褲夯爆　妹子喊不懂！老司機笑：好身材穿超色

60元便當「滷豆皮」消失！台鐵：定期調整菜色　「這些便當還有」

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

鍾成虎陳綺貞正式撕破臉！　打造她「纖塵不染」：撒過最大的謊

整壽星誤砸派在娃臉上　眾人急安撫引百萬觀看

渠溝上蓋廁所「鐵皮圍1圈」　全放水流！還有蜜蜂圍繞

Jennie巡演唱到一半直接「下台離場」！　YG聲明回應了

沒比較沒傷害？台灣會員逛北海道好市多　曝當地價格狂嘆

台水進行溪墘橋改建工程停水　梅雨+低壓滯留鋒面暫緩施工

台鐵工會10月選舉「公司掛牌後勞工董事」　出席費不能入個人口袋

YTR錄影一半「才知被騙600萬」！她鏡頭前強忍淚　追討過程曝光

企業永續管理職缺大熱門　台科大工管系開課培育人才

桃園新北21萬戶停水　桃市府每2小時追進度...將提前啟動送水作業

新娘晚婚！喜帖炸親友「1要求」　全場搖頭：100%得罪人

5億高中生鄰夢到「蛇斷3截」！命理師曝藏恐怖暗示：一定要注意

「1品牌」內衣褲夯爆　妹子喊不懂！老司機笑：好身材穿超色

60元便當「滷豆皮」消失！台鐵：定期調整菜色　「這些便當還有」

奪冠藍箭神射哭了！　莫瑞：感謝金塊選擇了我

85度C推6／14起「連3天」拿鐵買2送1　路易莎還有5天「第二杯半價」

沒比較沒傷害？台灣會員逛北海道好市多　曝當地價格狂嘆

有客家擂茶麻糬、柑橘滿餡麵包！　超商最新「5款烘焙甜點」一次看

35分鐘車程改變約基奇一生！　甩肉變身全能MVP長人

侯友宜選情怎麼救？張亞中獻3計策　關鍵在「這人」

羨慕！上海商銀7月要幫員工加薪　幅度上看4%

中磊召開年度股東常會　去年營收、獲利、股利皆創新高並通過私募案

林飛帆延期節目通告　黃光芹嘆：不再糾纏！勇氣只停在太陽花學運

挑戰中二選區立委？　吳欣盈曝「考慮中」：我很願意幫民眾黨打仗

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

生活熱門新聞

3縣市豪大雨！　「全台下最大」時間曝

這3天雨最大！　端午連假天氣曝

快訊／新北12名幼兒尿液結果出爐！

邱晨遭爆30年前性侵實習生　客委會宣布停辦紀念音樂會

行李放博愛座被公審！她PO車廂照反擊喊告

可以嫁了！3星座男「脾氣好＋賺錢腦」　遇到千萬別放手

家長見幼師刺青氣炸！怒轟：憑什麼教孩子？

雲林「蛙呀蛙呀蛙」限定拉麵！整隻青蛙躺裡面

吃飽就想衝廁所！醫曝出現「3症狀」：恐已生病

她攀上玉山登山口石碑　玉管處回應

首波梅雨「滯留鋒」猛灌　西台灣3天降雨紫爆

前輔導長轉戰AV先喊卡　男友：妳露一點沒差！不然怎賺錢

台灣尾巴被掃到！　「一長條強對流雨帶」曝

郭台銘IG通話被打爆　限動發文了

更多熱門

相關新聞

冷氣被偷關！他熱醒抱怨「被罵翻」一票傻

冷氣被偷關！他熱醒抱怨「被罵翻」一票傻

天氣變熱，想開冷氣是人之常情，可面對夏季電費，也有人吹得戰戰兢兢，或是被身邊人制止。有網友無奈表示，家人覺得夏天電費很貴，帳單都5千元起跳，要實施省電計畫，規定中午前不開冷氣，晚上則會偷偷設定時關閉，結果就是把他熱醒。跟朋友抱怨時，發現對方家也有一樣的情況，相當哀怨。

王品旗下「這1間」CP值最高？一致點頭

王品旗下「這1間」CP值最高？一致點頭

面試問薪水！人資酸1句「還敢要求」刷掉她

面試問薪水！人資酸1句「還敢要求」刷掉她

政大生遭控開賣淫公司！約會4小時「3萬5千元」可舌吻摸奶

政大生遭控開賣淫公司！約會4小時「3萬5千元」可舌吻摸奶

政大生校版徵才她去了！對話曝…狂被邀面試

政大生校版徵才她去了！對話曝…狂被邀面試

關鍵字：

現場讀音語音辭典重編國語辭典修訂本國語辭典簡編本Dcard

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

Faye慘了！誣告恩師偽造簽名遭訴

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

資深歌手高雄離世！享壽68歲

不菸酒驚罹肺癌！正妹護理師「哭著上班」：我才30歲

宏國總統訪北京　中國點頭買白蝦

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

搭飛機「一次巧遇3大咖男星」！

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

3縣市豪大雨！　「全台下最大」時間曝

這3天雨最大！　端午連假天氣曝

「攔住大谷翔平硬訪」TVBS女記者終於道歉

恩愛後老「妹妹痛、肚子脹」　醫曝羞羞真相

快訊／新北12名幼兒尿液結果出爐！

更多

最夯影音

更多
報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」
張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面