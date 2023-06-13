現「場」注音是二聲ㄔㄤˊ？她查辭典驚呆　原因曝光：不是改讀音

▲原PO上網查「現場」，發現注音竟是「ㄔㄤˊ」。（圖／翻攝自《教育部重編國語辭典修訂本》）

記者曾筠淇／綜合報導

怎麼跟小時候的印象不一樣？近日有網友查辭典時，注意到「現場」的「場」原來是二聲「ㄔㄤˊ」？貼文曝光後，隨即引發討論，其中還有自稱是老師的網友解惑。

女網友在Dcard上，以「我以為是ㄒㄧㄢˋㄔㄤˇ」為題發文，接著貼出一張截圖，從畫面可見，不論是「現場」、「犯罪現場」、「封鎖現場」、「節目現場」或是「現場節目」，「場」字都是二聲「ㄔㄤˊ」而非三聲；唯「第一現場」的場為「ㄔㄤˇ」。

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貼文曝光後，不少網友留言表示，「我都念現場，管他是現場還是現場」、「真的改到我傻眼，到底為什麼要改讀音」。但也有網友提到，「並沒有改，你找的是重編版辭典，兩個版本用途不同」、「怎麼一堆人不知道要看簡編本？簡編本就只有ㄔㄤˇ一種讀音」。

▲▼《重編國語辭典修訂本》兼收古今音。（圖／翻攝自《教育部重編國語辭典修訂本》）

其中還有自稱是老師的網友回應，「現職國小老師路過，注音要以教育部『簡編版』字典為主，重編版是包含了以前到現在的所有讀音，所以並沒有又改注音的問題」、「高中現職國文老師路過，重編版是語音流變的研究用辭典；簡編版才是教學現場的讀音」。

還有中文系的同學解釋，「如果論實用，以簡編本為主；如果是研究，以重編本為主。很多字是因為語音、讀音的不同才出現的，並不是什麼改讀音」。另也有網友表示，「前教科書編輯路過，請依簡編本為準」。

▲若查詢《教育部國語辭典簡編本》，會發現現「場」注音仍是三聲 。（圖／翻攝自《教育部國語辭典簡編本》）

根據《教育部國語辭典簡編本》，教育部各典取音之所以會有差異，是因為各有編輯目標與服務對象，《國語辭典簡編本》為現代語言辭典，原則上不收錄古典字音，適用對象為國中小學生及初習華語文人士；《國語小字典》以國小學童及教師為適用對象，多音字僅取其常用者；《重編國語辭典修訂本》為大型語言辭典，兼收古今音，並援引文獻書證作為例證，適用對象為教學者及對歷史語言有興趣的研究者或一般民眾。

▲不同字、辭典各有不同的服務對象。（圖／翻攝自《教育部國語辭典簡編本》）

另還有《異體字字典》，可供語文教語及學術研究利用，包含正字及異體字，但教學利用應以正字為準；至於《成語典》則適用於社會大眾。若為一般教學利用，會建議以教育部《國語一字多音審訂表》取音之《國語小字典》、《國語辭典簡編本》為主。

此外，辭典上還常見「讀音」與「語音」，前者指「讀書音」，後者指「口語音」，以「糙」字舉例，根據《教育部重編國語辭典修訂本》，其讀音為「ㄘㄠˋ」，語音為「ㄘㄠ」。

▼《教育部重編國語辭典修訂本》會寫讀音、語音。（圖／翻攝自《教育部重編國語辭典修訂本》）