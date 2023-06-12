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王品旗下「這1間」CP值最高？一致點頭　見1缺點全笑翻

▲▼石二鍋人潮滿滿。（圖／記者曾筠淇攝）

▲石二鍋經常滿滿人潮。（圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「石二鍋」是王品集團旗下小火鍋，候位數常常破百組。有網友好奇，只要2～3百塊就可以爽吃王品品牌，石二鍋的CP值是不是很高？貼文釣出眾人狂點頭，「除了很臭之外，一切都很ok」、「王品唯一友好的店。」還有前店員現身認可，「衛生問題是完全不用擔心，醬料、食材、餐具等等，把控都非常嚴謹。」

有網友在Dcard發文，「石二鍋是平價火鍋嗎？」文中表示，「兩三百塊就可以爽吃，王品集團，以石二鍋來說，CP值高不高？」留言處則幾乎一致點頭，「食材品質不錯，份量也可以，還有好喝的冰沙」、「不貴好吃又吃得飽」、「比它便宜的不好吃，比它好吃的又太貴，這真的是我認為王品唯一友好的店」、「去石二鍋就是為了喝冰沙，就算冬天冷到靠北我也喝爆。」

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▲▼石二鍋8月起漲價！（圖／翻攝石二鍋粉絲團）

▲石二鍋是王品旗下小火鍋。（圖／翻攝石二鍋粉絲團）

話題釣出前店員現身認可，「石二鍋前店員路過，個人覺得CP值算很高，菜盤裡有不吃的菜，跟店員說，基本上都可以幫你換。而且衛生問題是完全不用擔心，醬料、食材、餐具等等，把控都非常嚴謹。」

有人則是忍不住埋怨一個小缺點，「好吃，但每次吃完身上都超臭哈哈哈哈哈哈」、「除了很臭之外，一切都很ok」、「好吃價錢也合理，就是每次吃完出來，身上都超臭」、「只要吃過，大家都聞得出來你剛去吃石二鍋。」

不過，也有網友認為，「漲價後，肉品質越來越不好了，油的部分占比較多，目測份量也好像變少了，上次吃蛋餃味道有點怪怪的。除了肉品跟漲價，跟身上臭還有取消APP，其他都還是很棒啦」、「還好欸，而且也沒有說吃到很飽，量感覺越來越少了。」

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