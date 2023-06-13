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與曖昧男啪啪！她當「雞」立斷嘆：GG小到沒感覺還狂問大嗎

（示意圖／翻攝Pixabay）

▲健身女表示，兩人嘿咻過程不到一分鐘。（示意圖／翻攝Pixabay）

圖文／CTWANT

一名女網友日前到曖昧1年多的男子家中「看電影」，發生關係後她就因對方GG太小而斷了聯絡，她指出整個愛愛過程不到1分鐘，對方還一直問她大嗎，讓她直呼「我覺得超解欸！」她也反問網友，自己這種試車失敗就直接斷捨離的做法會不會太壞？而網友們也幽默回應，「真的是當雞立斷」，也有人點出「這篇性別相反的話可能會被噴」。

該名女網友11日在Dcard上以「今天跟曖昧對象發生關係了」為題發文，表示她與曖昧對象相處了1年多，近日某次約會時因為下雨就去對方家看電影，順其自然的就發生了關係，但她沒想到的是「對方下面那麼小完全沒感覺，我還要裝很舒服的樣子。」過程中對方還問她大嗎，讓她覺得超解，而且更慘的是整個過程不到1分鐘，對方還解釋是太久沒發生性行為才會這樣。

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事後，女網友也直接對男方無感，回到家立刻斷了聯絡，「這樣會太壞嗎？歡迎大家分享經驗。」她後來也在留言區補充，男生的下面大約9公分而且很軟，而且對方本來也沒有想談戀愛的意思。至於有沒有人說過她很鬆的問題，她則是聲稱自己本身有健身習慣，前任和前前任男友都說很舒服。她也表示，讓對方知道這件事很傷自尊心，所以才選擇默默離開，「我們兩個之間也沒有浪費時間啦，一直都是朋友的相處，曖昧一段時間…先試車我覺得也沒什麼啦」。

貼文一出也引發網友熱議，「一年多的感情比不上一根大GG」、「愛情三要素，妳勉強包容激情的不完美也走不遠，理性不要當聖人」、「好棒秒下船方法」、「現在人談戀愛有多少是真的有放感情的？曖昧一年，打一次砲就放生」、「我男友也很快就射不算大，但他很帥哈哈哈所以沒放生，曖昧就想跟他做沒想到很快就射」、「最解的真的不是小，而是小而不自知…自己大小如何，心裡沒點數嗎？」「如果今天換藍頭發言，奶太小，更尷尬的是她還問我大嗎？我覺得超解欸，回家就立刻斷聯絡。應該是被罵翻了對嗎？」

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