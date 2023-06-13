　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「1品牌」內衣褲夯爆　妹子喊不懂！老司機笑：好身材穿超色

▲▼jennie是CK內衣代言人。（圖／翻攝自IG／jennierubyjane）

▲Jennie是CK代言人。（圖／翻攝自IG／jennierubyjane）

網搜小組／鄺郁庭報導

近年，Calvin Klein（CK）的女性內衣褲超夯，不過就有女網友在Dcard發文，說她覺得CK內衣褲上，那一圈帶有品牌LOGO字樣的鬆緊帶很醜，會聯想到男生內褲，「有沒有跟我一樣看不懂CK（Calvin Klein）內衣？」話題引發熱議。

原PO貼出品牌模特照，「有沒有跟我一樣看不懂CK內衣，覺得CK那排就跟男生內褲鬆緊帶一樣，超醜！」話題馬上引來附議，「就跟我不懂黑絲性感在哪裡一樣」、「我也不懂，兩條白白的夾著腰」、「我也，但朋友很愛穿」、「如果它不是CK的話，就是內衣外穿」、「我男友28，表示還好、沒有很好看」、「身為男人，我也不懂。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

但就有網友表示，「一開始也不是很懂好看在哪，為什麼這麼多人在跟。後來看很多香香妹子穿，也跟著覺得不錯了」、「我覺得很好穿欸！那是我的睡衣內衣。」

還有人分析，「一直都不是這個好看，是品牌迷思跟人好看」、「感覺好穿是紅的一個原因，至於設計上沒有故意裸露，有一種清純的感覺。不過CK是不是BLACKPINK珍妮帶起來，才開始紅的」、「比較像是常看到外型亮眼的人穿，久而久之就會有種CK好看的印象。」

事實上，先前就曾有女網友表示，一直以為男生喜歡的是性感蕾絲內衣褲，或是簡約丁字褲，沒想到比起她精心挑選的款式，男友卻更喜歡一般的CK內衣褲。對此，不少男網友盛讚，「沒有蕾絲一樣超性感」、「親膚觸感真的欲罷不能」、「身材好的女生穿CK超色>///<」、「不知道為什麼看起來很色，就是這樣。」

據男性網友表述，雖然不是對蕾絲完全沒興趣，但多半卻認為CK完勝，並舉例說明勝出原因，像是投射效應、觸感以及實用性等等。除了由明星加持，讓女友的魅惑力大幅提升外，半居家的運動風，簡約設計在視覺上感覺很高級，觸感也比蕾絲親膚，使另一半散發一種「隨時進入備戰狀態」的魅力。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
5億高中生案罕見定遞狀截止日　中檢曝「這條件」仍可申請調查
陳綺貞前男友再爆她「冷暴力霸凌同事」！　硬起來反擊
棺材有碰碰聲！　開棺見媽媽「當眾復活」大口喘氣
YTR錄影一半「才知被騙600萬」！她鏡頭前強忍淚
「高中班導逼女孩跟他做愛」　輔導室性侵女學生
小六男童「街頭爆打」2女同學！她淒厲痛哭...對方家長竟提告
男星被爆「設局睡小模」知名女星也受害！獵艷5手段曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

沒比較沒傷害？台灣會員逛北海道好市多　曝當地價格狂嘆

台水進行溪墘橋改建工程停水　梅雨+低壓滯留鋒面暫緩施工

台鐵工會10月選舉「公司掛牌後勞工董事」　出席費不能入個人口袋

YTR錄影一半「才知被騙600萬」！她鏡頭前強忍淚　追討過程曝光

企業永續管理職缺大熱門　台科大工管系開課培育人才

桃園新北21萬戶停水　桃市府每2小時追進度...將提前啟動送水作業

新娘晚婚！喜帖炸親友「1要求」　全場搖頭：100%得罪人

5億高中生鄰夢到「蛇斷3截」！命理師曝藏恐怖暗示：一定要注意

「1品牌」內衣褲夯爆　妹子喊不懂！老司機笑：好身材穿超色

60元便當「滷豆皮」消失！台鐵：定期調整菜色　「這些便當還有」

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

鍾成虎陳綺貞正式撕破臉！　打造她「纖塵不染」：撒過最大的謊

整壽星誤砸派在娃臉上　眾人急安撫引百萬觀看

渠溝上蓋廁所「鐵皮圍1圈」　全放水流！還有蜜蜂圍繞

Jennie巡演唱到一半直接「下台離場」！　YG聲明回應了

沒比較沒傷害？台灣會員逛北海道好市多　曝當地價格狂嘆

台水進行溪墘橋改建工程停水　梅雨+低壓滯留鋒面暫緩施工

台鐵工會10月選舉「公司掛牌後勞工董事」　出席費不能入個人口袋

YTR錄影一半「才知被騙600萬」！她鏡頭前強忍淚　追討過程曝光

企業永續管理職缺大熱門　台科大工管系開課培育人才

桃園新北21萬戶停水　桃市府每2小時追進度...將提前啟動送水作業

新娘晚婚！喜帖炸親友「1要求」　全場搖頭：100%得罪人

5億高中生鄰夢到「蛇斷3截」！命理師曝藏恐怖暗示：一定要注意

「1品牌」內衣褲夯爆　妹子喊不懂！老司機笑：好身材穿超色

60元便當「滷豆皮」消失！台鐵：定期調整菜色　「這些便當還有」

陳紫渝同框老爸「畢業照驚呆」　全場嗨：激似綜藝男星

奪冠藍箭神射哭了！　莫瑞：感謝金塊選擇了我

85度C推6／14起「連3天」拿鐵買2送1　路易莎還有5天「第二杯半價」

沒比較沒傷害？台灣會員逛北海道好市多　曝當地價格狂嘆

有客家擂茶麻糬、柑橘滿餡麵包！　超商最新「5款烘焙甜點」一次看

35分鐘車程改變約基奇一生！　甩肉變身全能MVP長人

侯友宜選情怎麼救？張亞中獻3計策　關鍵在「這人」

羨慕！上海商銀7月要幫員工加薪　幅度上看4%

中磊召開年度股東常會　去年營收、獲利、股利皆創新高並通過私募案

林飛帆延期節目通告　黃光芹嘆：不再糾纏！勇氣只停在太陽花學運

生活熱門新聞

3縣市豪大雨！　「全台下最大」時間曝

這3天雨最大！　端午連假天氣曝

快訊／新北12名幼兒尿液結果出爐！

邱晨遭爆30年前性侵實習生　客委會宣布停辦紀念音樂會

行李放博愛座被公審！她PO車廂照反擊喊告

可以嫁了！3星座男「脾氣好＋賺錢腦」　遇到千萬別放手

家長見幼師刺青氣炸！怒轟：憑什麼教孩子？

雲林「蛙呀蛙呀蛙」限定拉麵！整隻青蛙躺裡面

吃飽就想衝廁所！醫曝出現「3症狀」：恐已生病

她攀上玉山登山口石碑　玉管處回應

首波梅雨「滯留鋒」猛灌　西台灣3天降雨紫爆

前輔導長轉戰AV先喊卡　男友：妳露一點沒差！不然怎賺錢

台灣尾巴被掃到！　「一長條強對流雨帶」曝

郭台銘IG通話被打爆　限動發文了

更多熱門

相關新聞

現「場」注音是二聲ㄔㄤˊ？原因曝光

現「場」注音是二聲ㄔㄤˊ？原因曝光

怎麼跟小時候的印象不一樣？近日有網友查辭典時，注意到「現場」的「場」原來是二聲「ㄔㄤˊ」？貼文曝光後，隨即引發討論，其中還有自稱是老師的網友解惑。

冷氣被偷關！他熱醒抱怨「被罵翻」一票傻

冷氣被偷關！他熱醒抱怨「被罵翻」一票傻

王品旗下「這1間」CP值最高？一致點頭

王品旗下「這1間」CP值最高？一致點頭

面試問薪水！人資酸1句「還敢要求」刷掉她

面試問薪水！人資酸1句「還敢要求」刷掉她

政大生遭控開賣淫公司！約會4小時「3萬5千元」可舌吻摸奶

政大生遭控開賣淫公司！約會4小時「3萬5千元」可舌吻摸奶

關鍵字：

Calvin KleinCK內衣性感蕾絲Dcard

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

Faye慘了！誣告恩師偽造簽名遭訴

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

資深歌手高雄離世！享壽68歲

不菸酒驚罹肺癌！正妹護理師「哭著上班」：我才30歲

宏國總統訪北京　中國點頭買白蝦

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

搭飛機「一次巧遇3大咖男星」！

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

3縣市豪大雨！　「全台下最大」時間曝

這3天雨最大！　端午連假天氣曝

「攔住大谷翔平硬訪」TVBS女記者終於道歉

恩愛後老「妹妹痛、肚子脹」　醫曝羞羞真相

快訊／新北12名幼兒尿液結果出爐！

更多

最夯影音

更多
報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」
張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面