「1品牌」內衣褲夯爆　妹子喊不懂！老司機笑：好身材穿超色

▲Jennie是CK代言人。（圖／翻攝自IG／jennierubyjane）

網搜小組／鄺郁庭報導

近年，Calvin Klein（CK）的女性內衣褲超夯，不過就有女網友在Dcard發文，說她覺得CK內衣褲上，那一圈帶有品牌LOGO字樣的鬆緊帶很醜，會聯想到男生內褲，「有沒有跟我一樣看不懂CK（Calvin Klein）內衣？」話題引發熱議。

原PO貼出品牌模特照，「有沒有跟我一樣看不懂CK內衣，覺得CK那排就跟男生內褲鬆緊帶一樣，超醜！」話題馬上引來附議，「就跟我不懂黑絲性感在哪裡一樣」、「我也不懂，兩條白白的夾著腰」、「我也，但朋友很愛穿」、「如果它不是CK的話，就是內衣外穿」、「我男友28，表示還好、沒有很好看」、「身為男人，我也不懂。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

但就有網友表示，「一開始也不是很懂好看在哪，為什麼這麼多人在跟。後來看很多香香妹子穿，也跟著覺得不錯了」、「我覺得很好穿欸！那是我的睡衣內衣。」

還有人分析，「一直都不是這個好看，是品牌迷思跟人好看」、「感覺好穿是紅的一個原因，至於設計上沒有故意裸露，有一種清純的感覺。不過CK是不是BLACKPINK珍妮帶起來，才開始紅的」、「比較像是常看到外型亮眼的人穿，久而久之就會有種CK好看的印象。」

事實上，先前就曾有女網友表示，一直以為男生喜歡的是性感蕾絲內衣褲，或是簡約丁字褲，沒想到比起她精心挑選的款式，男友卻更喜歡一般的CK內衣褲。對此，不少男網友盛讚，「沒有蕾絲一樣超性感」、「親膚觸感真的欲罷不能」、「身材好的女生穿CK超色>///<」、「不知道為什麼看起來很色，就是這樣。」

據男性網友表述，雖然不是對蕾絲完全沒興趣，但多半卻認為CK完勝，並舉例說明勝出原因，像是投射效應、觸感以及實用性等等。除了由明星加持，讓女友的魅惑力大幅提升外，半居家的運動風，簡約設計在視覺上感覺很高級，觸感也比蕾絲親膚，使另一半散發一種「隨時進入備戰狀態」的魅力。