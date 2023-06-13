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肯定打火弟兄付出　南消友會第四辦事處頒贈救災救護獎勵金

▲台南市消防之友會第四辦事處，頒贈救災救護工作獎勵金，肯定消防人員的辛苦付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防之友會第四辦事處，頒贈救災救護工作獎勵金，肯定消防人員的辛苦付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防之友會第四辦事處，為勉勵南消四大隊救災救護有功人員，特別於13日四大隊勤教會議由處長王信豐、副處長嚴群超、副處長李岩峰與大隊長蔡國保頒贈救災救護工作獎勵金，肯定消防人員的辛苦付出！

▲台南市消防之友會第四辦事處，頒贈救災救護工作獎勵金，肯定消防人員的辛苦付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次頒贈對象分別為5月24日第四大隊大內分隊趙嘉元，因執行精神疾病患者救護過程破門搶救時遭患者潑灑不明液體之救災慰問金、OHCA成功救回瀕死患者計有善化分隊黃冠傑執行善化區籃球場救護勤務、山上分隊徐世明及方獻中執行山上區森霸發電廠救護勤務、南科分隊劉振成及洪亮州執行新市區南科抽水站救護勤務等3件傷患，經急救醫治後腦功能良好之有功人員獎勵金，嘉勉辛勞優秀的消防人員。

消友會第四辦事處處長王信豐表示，今日勉勵在座辛苦付出的消防人員，而消防之友會的成立更是在做為打火弟兄的最佳後盾，消友會第四辦事處也持續支持消防工作，肯定第一線消防同仁不畏高溫出入火場、執行救護工作的辛勞，同時也激勵績優消防員及保障同仁權益，在此也預祝大家端午佳節愉快。

▲台南市消防之友會第四辦事處，頒贈救災救護工作獎勵金，肯定消防人員的辛苦付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

四大隊長蔡國保亦表示，台南市消防之友會在市長黃偉哲和局長李明峯的支持下成立，除了在背後支持消防同仁外，也提升消防同仁的工作士氣，消友會的資源將運用在各位消防同仁身上，在此也非常感謝消友會第四辦事處的支持，也期望消防同仁提升救災救護等能力，讓台南市的城市安全能更加完善，未來面對災害時有充足準備，以保障市民的生命財產安全。

▲台南市消防之友會第四辦事處，頒贈救災救護工作獎勵金，肯定消防人員的辛苦付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯呼籲，近日天氣炎熱，市民朋友戶外戲水安全務必留意，居家也請注意用火用電的安全並裝設住宅用火災警報器，且不濫用救護車，將救護資源留給最需要的人。

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