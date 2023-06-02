南消採購美式雙節梯檢測設備　提升救災人員救災安全

▲台南市消防局採購全國第一具美式雙節梯檢測設備，並辦理教育訓練，讓救災人員能熟悉檢測設備之使用，增加人員救災安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

美式雙節梯是一種廣泛用於救援的器材，可提供更高的工作高度和更大的覆蓋範圍，台南市消防局採購全國第一具美式雙節梯檢測設備，並辦理教育訓練，讓救災人員能熟悉檢測設備之使用，在確保美式雙節梯性能正常下增加人員救災安全。

台南市消防局致力於提升消防救援能力，以確保救災人員的安全，成為全國第一個引進美式雙節梯檢測設備的消防局。使用檢測設備時進行目視檢查、測試（水平彎曲、硬件測試）及保養，這套美式雙節梯檢測設備，能檢測雙節梯的運作狀況、結構完整性和安全性，以確保在救災中梯子的穩定性和可靠性。

以往雙節梯未能落實檢測，致可能因梯體故障而發生意外，引進這項美式雙節梯檢測設備將大大提高救災時之安全，同時減少人員在使用過程中可能面臨的風險。

市長黃偉哲表示，美式雙節梯的使用涉及高處作業和潛在的危險。因此，落實檢測是必要的，定期檢查和維護美式雙節梯對於確保其性能和安全至關重要，而辦理教育訓練更能讓救災人員學習如何進行檢修和保養，自己的裝備自己顧。惟有先確保救災人員的安全，才能推及讓所有民眾樂居於幸福台南市。

消防局長李明峯表示，消防局透過教育訓練，確保救災人員熟悉並正確使用這項新的檢測設備，並將繼續致力於維護消防人員救災安全，除針對檢測設備外，亦會加強對於救災環境之危險識別和風險評估、梯子的穩定性和坡度評估、協作和通訊技巧等，有效提高消防人員救災安全。