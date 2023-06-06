小林村救災「見殘忍一幕」患PTSD！他想解脫卻爆離奇事　全場鼻酸

▲他上周重新投入民間救難團隊。（圖／原PO授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

14年前莫拉克颱風強襲台灣，導致小林村大規模崩塌，474人遭到活埋，而滅村慘劇也成了國人心中的痛。一名網友當年投入民間救災行動，當時他不僅目睹活埋畫面，更遭落石擊暈，最後患上創傷後壓力症候群（PTSD），這些年來他多次想自我了結，但都被神奇的力量給阻止；直到最近，那年離開的小妹妹竟入夢，撫慰他傷痕累累的心靈，讓他重回民間救難團隊。

網友在「靈異公社」娓娓道來，「2009年的那個夜晚 ，至今我無法忘懷，加入民間救難團體到現在已20年，我經歷過的風災、人為不在少數，唯獨當年的慘狀，是擊敗我的最後一根稻草。」

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2009年八八風災，一行人收到勤務支援抵達小林村後，眼前的一切猶如活地獄，「在我們持續搜救的時候，耳邊傳來輕微的聲音，說著哥哥救我，我趕緊四下搜尋，果然看見被壓倒的房屋下，有一雙小小的手掌在奮力揮舞著，於是我不顧所有人的叫喊 ，執意往那邊搶救，就在我快挖出她的時候，老天彷佛開了一個玩笑，上方的土石又開始鬆動，隊長焦急地喊小心，但等我注意到時已經來不及了，因為我也被落石擊中，人昏迷了過去。」

他透露，醒來的第一瞬間，滿腦子都是那弱小的身影，「隊長淡淡地搖了搖頭，說我盡力了，當下我是崩潰的，也使得後來患有嚴重的創傷症候群，無數個夜晚我在尖叫中醒來，彷佛又回到當下，當我望向左手那道傷疤，心更是痛了一下。」

他直言，「如果我再挖快一點，是否就能即時搶救一條生命，事後我不只一次想要結束我的生命，覺得自己是殺人兇手，但每次都會很神奇的被一些事情阻止，像是繩子斷掉、美工刀刀片消失、農藥的瓶蓋轉不開、沒上鎖的安全門卻推不開，同時也莫名奇妙被一個聲音阻擋。」

▲高雄市甲仙區小林村罹難者紀念公園。（圖／取自高雄市政府官網）

事隔14年，當他漸漸淡忘此事時，竟然夢到那位小女孩，妹妹跑向他，微笑地說「哥哥你要加油，我要走了」，而他則泣不成聲地道歉，結果妹妹連忙說，「哥哥，人家又沒怪你，其實我當時就已經死了，你只是因為體質，才聽得到、看得到，所以你每次做傻事時，我才會來阻止你阿！我時間到了，要走了，有一位小哥哥說要帶我去遊山玩水。」

從那晚開始，他沒再做惡夢了，上周更重回民間救難團體 ，他也感性地說，「天祐台灣，願台灣永遠不會有用到我們的一天，小妹妹謝謝妳，慰藉了我長期以來痛苦的內心。」

文章狂吸近萬人按讚，大票網友感動直呼，「好人一生平安」、「看了淚流不止，感動，請保重自己，謝謝你的努力」、「你會有好報的」、「我覺得很感動，不過你太有責任感了，有負疚自責的心，其實有盡力就好，他們也不會怪你，反而深深感激」、「有洋蔥，好人一生平安...嗚嗚」。

►文章由原PO授權引用。