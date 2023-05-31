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救護品質升級再進化　南消五大隊辦理救護複訓

▲台南市消防局第五大隊辦理為期4天EMT-2救護複訓，提升救護技能，並請高榮台南分院高齡骨科主任陳建宏，教導肌力訓練與健康的重要性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第五大隊辦理為期4天EMT-2救護複訓，提升救護技能，並請高榮台南分院高齡骨科主任陳建宏，教導肌力訓練與健康的重要性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第五大隊辦理為期4天EMT-2救護複訓，提升救護技能，並請高榮台南分院高齡骨科主任陳建宏，教導肌力訓練與健康的重要性，藉由幽默風趣且專業的課程，結合消防員實務上受傷的經驗，翻轉以往認知，只要「肢體疼痛就要吃藥」或「開刀就會好」的刻板觀念，強化肌力訓練才是治療肌肉病症的關鍵。

▲台南市消防局第五大隊辦理為期4天EMT-2救護複訓，提升救護技能，並請高榮台南分院高齡骨科主任陳建宏，教導肌力訓練與健康的重要性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而為因應大量肢體外傷危機，本次訓練也增加外傷快速處置，針對最常見的肢體外傷，及時使用戰術止血帶與戰術止血紗布等兩項利器，能快速加壓止血，增加消防員於災害現場緊急處置效率，減少民眾因大量出血而導致休克的風險。

▲台南市消防局第五大隊辦理為期4天EMT-2救護複訓，提升救護技能，並請高榮台南分院高齡骨科主任陳建宏，教導肌力訓練與健康的重要性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次救護複訓內容包含：(一) 肌力訓練與健康、 (二) 精神疾病暨自殺防治、(三) 「溺水」處置及流程、(四) 「車內照護」處置及流程、(五) OHCA流程處置及注意事項、(六) IV處置及策進作為、(七) 「道路交通事故」救護相關處置、(八) 「不施行心肺復甦術/現場死亡」處置原則、(九) 「傷病患拒絕醫療/拒絕送醫」處置原則、(十) 「中毒及藥物過量」處置及流程、(十一)「肢體骨折、斷體或嚴重出血」處理原則等課程內容。

▲台南市消防局第五大隊辦理為期4天EMT-2救護複訓，提升救護技能，並請高榮台南分院高齡骨科主任陳建宏，教導肌力訓練與健康的重要性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，緊急救護已非是單純醫療人員的事，第一線消防人員於到院前做好良善救護作為，到院後交由院方處置，才是完整救護之鍊。提升消防同仁救護技能，面對緊急救護處置時，才能在第一時間善用救護技術與醫療器材救治傷患，是台南市民之福。

▲台南市消防局第五大隊辦理為期4天EMT-2救護複訓，提升救護技能，並請高榮台南分院高齡骨科主任陳建宏，教導肌力訓練與健康的重要性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，消防人員除強化救災及救護訓練外，我們也重視消防人員的健康，透過訓練與講座，強化消防員的防護觀念，並提升救護技能與品質。感謝陳醫師百忙之中抽空前來講座，提供對於骨質疏鬆症預防及高齡骨關節退化相關知識，並避免消防員執勤中職業傷害，受益良多。

第五大隊大隊長鄭誌峰表示，健康管理與大量創傷課程都相當精彩，能有好的健康身體，才能有好的到院前緊急醫療，隨著時代演變，消防人員所面對的災害風險越來越複雜，所以更應利用複訓時段提升自己救護能力，才能用好的救護技術幫助更多待救的民眾。

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