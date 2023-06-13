培訓烏克蘭飛官駕駛F-16「最快今夏展開」　荷防長：短期難收效

▲荷蘭軍方透露，最快今夏開始訓練烏克蘭人員駕駛美軍F-16戰隼戰鬥機。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

荷蘭國防部長歐龍仁（Kajsa Ollongren）接受路透社訪問時表示，烏克蘭飛行員最早將在今夏展開美製F-16戰機的駕駛訓練，目標是在6個月內使培訓計畫全面運作，「這是一個非常強大的武器系統，是非常強大的能力。但無法在短時間內投入使用，澤倫斯基總統當然也知道這點。」

根據路透社報導，北約盟國荷蘭與丹麥正在領導一個國際聯盟，培訓飛行員與負責維護飛機的支援人員，最終再向烏克蘭提供F-16戰機。歐龍仁表示，烏克蘭最早將自今夏起訓練駕駛F-16，這是向基輔提供強大、長期能力的第一步，「今年夏天是我們的目標，我們將觀察這作法是否實際。」此前，荷蘭曾表明其目標是「盡快」開始培訓烏克蘭飛行員，但未提及明確時間點。

歐龍仁說，目標是在6個月內讓培訓項目全面運作。丹麥有飛行模擬器，將是舉辦訓練計畫的可能地點。她表示，儘管採用F-16不會在短期內影響戰爭，但它將使烏克蘭更符合北約的軍事能力，這「對未來非常重要」，「戰爭結束後，烏克蘭必須能夠保衛自己，阻止俄羅斯捲土重來。我認為…烏克蘭人也看到了這一點。」

歐龍仁表示，烏克蘭要求提供數十架F-16戰機，但目前尚未做出最終決定，美國支持的培訓項目將包含比利時和盧森堡，法國和英國也提供了援助。兩名不願透露姓名的消息人士表示，駕駛訓練將從兩組各12人的烏克蘭飛行員開始進行，這些飛行員已經有駕駛米格-29（MiG-29） 戰鬥機的經驗。

在荷蘭，成為一名戰鬥機飛行員通常需要大約2.5年的時間。一名美國匿名官員表示，訓練時間的估計將在最後決定，但可能只需要4個月就能教會一名經驗豐富的烏克蘭飛行員F-16基本駕駛技能。與其他北約成員國一樣，荷蘭正在邁向過渡至F-35戰機的過程，目前仍有24架F-16服役中，更多的則已退役，可能會轉移至烏克蘭。