　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

聖約翰科大拚轉型　校系整併成5個「新學年只收193名新生」

▲聖約翰科大與陽明交大、樺漢科技簽署產學合作。（圖／記者楊惠琪攝）

▲聖約翰科大與陽明交大、樺漢科技簽署產學合作。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

少子化衝擊私校經營，位於新北市淡水區的聖約翰科技大學一度傳出招生不佳，財務收支失衡，學校經營艱困，今（13）宣布與陽明交大、樺漢科技簽署「校校企聯盟合作規劃書」，112學年度縮減為5個校系、只招收193名新生，朝小而美規模發展，校長張文宇說，隨著推動產學合作、資金陸續到位，財務危機已解除。

陽明交大校長林奇宏、聖約翰科大校長張文宇，以及樺漢科技股份有限公司董事長朱復詮今共同簽署產學合作規劃書，總統府秘書長林佳龍、教育部長潘文忠也到場見證，兩校與企業界合作的新里程碑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張文宇指出，未來學校將轉型朝小而美規模發展，目前全校學生約九百多人，112學年度將現有9個校系整併成5個，只剩電機工程系、工業管理系、多媒體設計系、休閒運動與觀光管理系及樂齡福祉與健康促進系等5系，只招收193名學生，學生授課品質朝精緻化發展。

張文宇說，這次簽訂產學合作計畫，以校內電機系學生為主，強調「入學即就業」，入學後只要加入樺漢科技的產學合作團隊，就可享有寒暑假、大四企業實習機會，若通過企業面試，大學四年學雜費都由企業提供，未來畢業後就業，薪資也比照台清交畢業生，此外，也可到陽明交大台北、石牌校區修課，提升研發能力。

聖約翰科技大學的前身是新埔工專，近幾年受少子化影響，招生情況不如預期，過去也曾爆發積欠教師薪資等爭議，去年教育部曾發函要求董事會限期籌措資金，否則將列為專輔學校。

張文宇表示，目前學校財務危機已經解除，已獲得董事會1.6億元基金，雖然新學年只招收193名新生，但未來學校經營不以學雜費收入為主，而是希望透過校辦企業、產學合作案等來維持收支平衡，這次產學合作，是學校轉型的重要關鍵，帶來一線生機。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
「少1台看周星馳了！」衛視中文台、電影台退出台灣　電視粉驚訝
直擊／小哥哥艾理「開砲孫生媽」後首同台！　現場零互動
快訊／12縣市「豪大雨特報」！　雨彈升級
快訊／暴雨狂炸！　國道1號「5車連撞」人員受困
快訊／金崙大橋死亡車禍！　22歲男宣告不治
館長「直播邀1大咖」一晚斗內破17萬！　衝上台灣第一名

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

聖約翰科大拚轉型　校系整併成5個「新學年只收193名新生」

快訊／中台灣雨彈升級！12縣市「豪大雨特報」

南橫周四不封了　端午連假取消管制

一個便當價！彰化標售2戰未釐清土地　「最便宜」105元曝光了　

「少1台看周星馳了！」傳衛視中文台、電影台退出台灣　電視粉驚訝

花蓮首例日本腦炎！男子發燒、頭痛3度就醫　住院後「意識改變」確診

空軍官校爆A流群聚！支援陸官校慶操演釀2校傳播鏈　逾32人染疫

暴露年紀了！抽屜翻出「怪吸管」　一票興奮：準備復出

台鐵勞董有前科！「暫時指派」一說讓產工怒　「不接受縱容罪犯」

9項邊境不合格1／3來自印度！「這產品」爆17種農藥違規遭退運銷毀

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

整壽星誤砸派在娃臉上　眾人急安撫引百萬觀看

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

鍾成虎陳綺貞正式撕破臉！　打造她「纖塵不染」：撒過最大的謊

渠溝上蓋廁所「鐵皮圍1圈」　全放水流！還有蜜蜂圍繞

Jennie巡演唱到一半直接「下台離場」！　YG聲明回應了

聖約翰科大拚轉型　校系整併成5個「新學年只收193名新生」

快訊／中台灣雨彈升級！12縣市「豪大雨特報」

南橫周四不封了　端午連假取消管制

一個便當價！彰化標售2戰未釐清土地　「最便宜」105元曝光了　

「少1台看周星馳了！」傳衛視中文台、電影台退出台灣　電視粉驚訝

花蓮首例日本腦炎！男子發燒、頭痛3度就醫　住院後「意識改變」確診

空軍官校爆A流群聚！支援陸官校慶操演釀2校傳播鏈　逾32人染疫

暴露年紀了！抽屜翻出「怪吸管」　一票興奮：準備復出

台鐵勞董有前科！「暫時指派」一說讓產工怒　「不接受縱容罪犯」

9項邊境不合格1／3來自印度！「這產品」爆17種農藥違規遭退運銷毀

奪冠是老大！MOMOTV明轉播富邦勇士拚3連霸　悍將對兄弟D-Live

台積電連漲2天幾乎收最高點　專家：長線布局仍屬安全

胡瓜選秀節目爆內定！　「海選出現不公」製作單位緊急發聲

快訊／男子扛單車橫跨花蓮溪河床　遭瘋狗浪吞沒消失

親赴議會進行私幼餵藥案報告！　侯友宜提三關鍵：真相在刑事科學

「繳稅宣傳大使」韓孝珠尷尬了！遭追討150萬稅金　公司急出面

南韓美女直播主慘死柬埔寨　刑事專家提「三大疑點」：為何注射血清

心儀物件距離遠！她曝「驚人通勤時間」　眾人勸退：寧可睡公司

拜登做根管治療難說話　推遲北約秘書長會晤

幕後／私幼餵藥案狂燒！考驗侯友宜危機處理　朱立倫擬操盤選戰

主子一臉厭世模仿她抬腿 馬麻轉頭一看笑翻：學屁啊

生活熱門新聞

這3天雨最大！　端午連假天氣曝

5億高中生鄰夢到「蛇斷3截」！命理師曝藏恐怖暗示

YTR錄影一半「才知被騙600萬」慌了　追討過程曝光

3縣市豪大雨！　「全台下最大」時間曝

可以嫁了！3星座男「脾氣好＋賺錢腦」　遇到千萬別放手

快訊／新北12名幼兒尿液結果出爐！

邱晨遭爆30年前性侵實習生　客委會宣布停辦紀念音樂會

行李放博愛座被公審！她PO車廂照反擊喊告

家長見幼師刺青氣炸！怒轟：憑什麼教孩子？

全國首發！這縣市「滿足一條件」端午現領5000元

雲林「蛙呀蛙呀蛙」限定拉麵！整隻青蛙躺裡面

吃飽就想衝廁所！醫曝出現「3症狀」：恐已生病

12星座下半年財運曝！「這1星座」有望財富大爆發

她攀上玉山登山口石碑　玉管處回應

更多熱門

相關新聞

遭指控毀了環球科大　教育部回應「財務惡化欠薪」難以正常營運

遭指控毀了環球科大　教育部回應「財務惡化欠薪」難以正常營運

雲林縣環球科技大學因財務惡化，經教育部私校退場審議會審議通過，今年起停招、明年7月底停辦退場。環球科大上周六（6/10）舉辦最後一場畢典，創辦人許志文致詞一席「感謝中華民國教育部，毀掉了環球，毀掉了台灣的明天」引發熱議。教育部今（12日）以新聞稿回應，該校已經持續4年財務惡化，無法支應學校營運且有欠薪情形，為保護教職員工與學生權益，經退審會決議停招、停辦處分，

東方設計大學主動申請停招！原因曝光

東方設計大學主動申請停招！原因曝光

陽明交大「官方新校徽」曝光！

陽明交大「官方新校徽」曝光！

念博士免費！陽明交大推「博」學大禮包　培育高階研究人才

念博士免費！陽明交大推「博」學大禮包　培育高階研究人才

賴清德喊私校退場校地蓋社宅　范雲讚雙贏：活化校產又確保公共性

賴清德喊私校退場校地蓋社宅　范雲讚雙贏：活化校產又確保公共性

關鍵字：

聖約翰科技大學私校退場陽明交大

讀者迴響

熱門新聞

Faye慘了！誣告恩師偽造簽名遭訴

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

資深歌手高雄離世！享壽68歲

不菸酒驚罹肺癌！正妹護理師「哭著上班」：我才30歲

這3天雨最大！　端午連假天氣曝

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

宏國總統訪北京　中國點頭買白蝦

衛視中文台、電影台驚傳退出台灣

5億高中生鄰夢到「蛇斷3截」！命理師曝藏恐怖暗示

搭飛機「一次巧遇3大咖男星」！

王偉忠女婿家世曝光　竟是「美國第四大豪門」

「攔住大谷翔平硬訪」TVBS女記者終於道歉

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

YTR錄影一半「才知被騙600萬」慌了　追討過程曝光

更多

最夯影音

更多
報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」
張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面