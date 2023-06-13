聖約翰科大拚轉型　校系整併成5個「新學年只收193名新生」

▲聖約翰科大與陽明交大、樺漢科技簽署產學合作。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

少子化衝擊私校經營，位於新北市淡水區的聖約翰科技大學一度傳出招生不佳，財務收支失衡，學校經營艱困，今（13）宣布與陽明交大、樺漢科技簽署「校校企聯盟合作規劃書」，112學年度縮減為5個校系、只招收193名新生，朝小而美規模發展，校長張文宇說，隨著推動產學合作、資金陸續到位，財務危機已解除。

陽明交大校長林奇宏、聖約翰科大校長張文宇，以及樺漢科技股份有限公司董事長朱復詮今共同簽署產學合作規劃書，總統府秘書長林佳龍、教育部長潘文忠也到場見證，兩校與企業界合作的新里程碑。

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張文宇指出，未來學校將轉型朝小而美規模發展，目前全校學生約九百多人，112學年度將現有9個校系整併成5個，只剩電機工程系、工業管理系、多媒體設計系、休閒運動與觀光管理系及樂齡福祉與健康促進系等5系，只招收193名學生，學生授課品質朝精緻化發展。

張文宇說，這次簽訂產學合作計畫，以校內電機系學生為主，強調「入學即就業」，入學後只要加入樺漢科技的產學合作團隊，就可享有寒暑假、大四企業實習機會，若通過企業面試，大學四年學雜費都由企業提供，未來畢業後就業，薪資也比照台清交畢業生，此外，也可到陽明交大台北、石牌校區修課，提升研發能力。

聖約翰科技大學的前身是新埔工專，近幾年受少子化影響，招生情況不如預期，過去也曾爆發積欠教師薪資等爭議，去年教育部曾發函要求董事會限期籌措資金，否則將列為專輔學校。

張文宇表示，目前學校財務危機已經解除，已獲得董事會1.6億元基金，雖然新學年只招收193名新生，但未來學校經營不以學雜費收入為主，而是希望透過校辦企業、產學合作案等來維持收支平衡，這次產學合作，是學校轉型的重要關鍵，帶來一線生機。