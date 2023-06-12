　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遭指控毀了環球科大　教育部回應「財務惡化欠薪」難以正常營運

▲雲林私立環球科技大學。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲環球科技大學因財務惡化，被教育部退審會勒令退場。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者楊惠琪／台北報導

雲林縣環球科技大學因財務惡化，經教育部私校退場審議會審議通過，今年起停招、明年7月底停辦退場。環球科大上周六（6/10）舉辦最後一場畢典，創辦人許文志致詞一席「感謝中華民國教育部，毀掉了環球，毀掉了台灣的明天」引發熱議。教育部今（12日）以新聞稿回應，該校已經持續4年財務惡化，無法支應學校營運且有欠薪情形，為保護教職員工與學生權益，經退審會決議停招、停辦處分。

許文志日前在畢典指出，環球科大被列管後，他在國內外尋求很多企業協助，都被以辦教育不會賺錢為由拒絕，坦言創辦環球科大32年來不但賺錢，為了發教職員的薪水還賣地、賣房，還是難逃退場命運，現在已經一無所有，「感謝中華民國教育部，毀掉了環球，毀掉了台灣的明天」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部表示，在退場條例施行前，環球科大已於109年9月因財務狀況不佳，列入專案輔導學校，有超過4年時間，並依法已給予充分改善期，但財務狀況惡化仍無法改善，導致無法支應學校營運，且因欠薪及學術研究費打折，遭裁罰8次，加上該校已無自有校地及其他資產，為保護教職員工及學生權益，本月5日經退場審議會決議，於112學年度停招，並於明年7月31日停辦。

教育部澄清，環球科大是因為財務狀況惡化嚴重影響學校正常營運，依據退場條例提退場審議會審議，命該校停止全部招生、停辦相關作為，都是依規定辦理。教育部後續將重組董事會，並協助學校申請退場基金墊付學校維持正常運作，此外，也將協助在校生安置其他學校就讀，並提供交通與住宿相關補助，強調會確保教職員生權益，協助學校平順退場。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
陳綺貞女神形象崩壞！　涉嫌教唆、霸凌同事內幕曝光
快訊／曾入圍金曲獎！　38歲樂團成員過世
快訊／陳綺貞、鍾成虎撕破臉！　他不忍全說：被虐待生不如死
獨／連神也不能阻擋！　民俗專家曝「核發黑令旗」意義
快訊／228人受困太平山！　確定山上過夜
快訊／27歲女駕駛受困水泥車2小時　搶救不治
朱學恒「告發自己」！　律師揭盤算內幕
朱凱翔「道歉文一句話」網讀懂：否認的意思

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

下班注意！9縣市豪大雨特報「大雷雨轟2區」　明迎今年首道滯留鋒

客人看完菜單問「怎麼都肉？」　牛排店PT傻了…一家都吃素

快訊／高雄水情轉綠燈！公立泳池開放了　今起限水管制全解除　

邱晨遭爆30年前垃圾堆中性侵實習生　客委會宣布停辦紀念音樂會

日人護照持有率不到2成！吸日客來台「長榮、JTB簽合作備忘錄」

「1餐給300」包辦一家七口！人妻苦喊不夠　豬隊友冷回

遭指控毀了環球科大　教育部回應「財務惡化欠薪」難以正常營運

同步陳芳盈貼文　四叉貓「1標註」超明顯：退潮後就知誰沒穿褲

台南14日上午9時起停水21小時　水公司：因天雨取消另擇期施工　

快訊／雨區再擴大！低壓雨彈狂轟「6縣市豪大雨特報」

江蕙封麥8年為張清芳唱《家後》！　聽到掌聲感動：大家沒有忘記我

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

天母停車場小孩掉落坑洞

英皇家閱兵彩排3人熱暈！　樂手「倒地仍吹奏」超敬業

抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌躲土地公廟睡覺落網

左轉被高速撞轉圈噴樹叢　肇事休旅車駕駛竟落跑！

張清芳親Ella：是我接班人！　見她露美背「直接摸下去」

張清芳邀瘦子「被公司打槍」！　他笑：稍微感受到一點冷漠XD

部分止咳、腸胃藥也含苯巴比妥　幼兒園餵藥是烏龍？新北回應了

誤把爸爸當壞人咬出血洞　虎斑汪自責「趴門口道歉」

下班注意！9縣市豪大雨特報「大雷雨轟2區」　明迎今年首道滯留鋒

客人看完菜單問「怎麼都肉？」　牛排店PT傻了…一家都吃素

快訊／高雄水情轉綠燈！公立泳池開放了　今起限水管制全解除　

邱晨遭爆30年前垃圾堆中性侵實習生　客委會宣布停辦紀念音樂會

日人護照持有率不到2成！吸日客來台「長榮、JTB簽合作備忘錄」

「1餐給300」包辦一家七口！人妻苦喊不夠　豬隊友冷回

遭指控毀了環球科大　教育部回應「財務惡化欠薪」難以正常營運

同步陳芳盈貼文　四叉貓「1標註」超明顯：退潮後就知誰沒穿褲

台南14日上午9時起停水21小時　水公司：因天雨取消另擇期施工　

快訊／雨區再擴大！低壓雨彈狂轟「6縣市豪大雨特報」

光陽Ionex電動機車「新王牌即將亮相」！預告6／19出招再開新局

女星驚見婆家冰箱「流出血水」！　真相慘不忍睹：猶如屠殺場

回南部先去廚房找阿嬤　金孫喵趴門邊「炸雞桶身材」背影萌詐

弓角羚羊寶寶不到40cm「喝嘸母乳」　動物園啟動人工哺育暫脫險境

下班注意！9縣市豪大雨特報「大雷雨轟2區」　明迎今年首道滯留鋒

客人看完菜單問「怎麼都肉？」　牛排店PT傻了…一家都吃素

勇士拚聽牌確定重啟「雙塔」　強森、塞瑟夫合體力抗國王

快訊／高雄水情轉綠燈！公立泳池開放了　今起限水管制全解除　

謝淑薇復出排名就飆到世界第29　納達爾20年來首度跌出百大

6點半被貓兄弟挖起床！網見「雄壯身材」懂了：無時無刻都很餓

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

生活熱門新聞

「5生肖」禍患上身！下半年衰神降臨

前輔導長轉戰AV先喊卡　男友：妳露一點沒差！不然怎賺錢

滯留鋒將報到全台濕整周！3重點5變化一次看

使用LINE「1功能」他嘆沒禮貌！一票反推爆

「可以和妳打X嗎？」議員控名嘴性騷擾

威力彩連15槓！今晚飆5.5億　4星座4生肖財運旺

進全聯「她必滾屎」　全場認證：逛這1地方也順暢

新冠大爆發！　「天選之人醫」提8建議

5縣市豪大雨！「滯留鋒+西南氣流」明襲加劇　全台下一周

快訊／大雷雨警報！　高屏防劇烈降雨、雷擊

1家具「爬滿塵蟎+細菌」　醫：趕快洗

前輔導長「沒想到人生中最乖決定，以最叛逆方式出場」

阿嬤養的？人妻見巨肥蜈蚣嚇到棄車

女友尿尿完「1習慣」他看呆！一票喊噁

更多熱門

相關新聞

中小學明年寒假可放27天　延至2／16才開學「首周要補課」

中小學明年寒假可放27天　延至2／16才開學「首周要補課」

為配合農曆春節假期，讓親子作息同步，全國高中、國中及國小112學年第2學期開學日延至明年2月16日（周五）才開學，但配合行政院人事行政總處公告，隔天2月17日（周六）補班補課，也就是明年寒假加上春節假期，將從1月20日開始至2月15日，總共放假27天，不過開學第一周就要補課。

幼兒園餵毒延燒！教部5度致電提醒　新北教育局：只有3通

幼兒園餵毒延燒！教部5度致電提醒　新北教育局：只有3通

疫後學貸補助「7/10查詢資格」　教育部：原則免申請

疫後學貸補助「7/10查詢資格」　教育部：原則免申請

教育部特殊教育獎學金中華醫大獲273萬

教育部特殊教育獎學金中華醫大獲273萬

校園疑似性騷擾案件5年翻倍「國小最多」　教育部重申：零容忍

校園疑似性騷擾案件5年翻倍「國小最多」　教育部重申：零容忍

關鍵字：

環球科技大學退審會教育部私校退場停招

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠曬超音波照孩子的爸身份曝

Jennie巡演唱到一半「下台離場」！

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

女扶跌倒老人被誣賴「妳撞我」！

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

同學「連打3通電話」惡整郭台銘　郭董高EQ回應

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

每月領1.3萬補助！財金部會發錢　申請條件一次看

「5生肖」禍患上身！下半年衰神降臨

4童墜機後雨林求生40天　全靠13歲小姊姊

幼兒園餵藥是烏龍？部分止咳、腸胃藥也含苯巴比妥　新北回應了

韓美女直播主慘死柬埔寨　屍裹紅布丟水溝

男星突肚痛送醫搶救「昏迷20天病危」！

iPhone 15全價格大漲　「頂規1TB版」破5.5萬元

前輔導長轉戰AV先喊卡　男友：妳露一點沒差！不然怎賺錢

更多

最夯影音

更多
江蕙封麥8年為張清芳唱《家後》！　聽到掌聲感動：大家沒有忘記我

江蕙封麥8年為張清芳唱《家後》！　聽到掌聲感動：大家沒有忘記我
大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

天母停車場小孩掉落坑洞

天母停車場小孩掉落坑洞

英皇家閱兵彩排3人熱暈！　樂手「倒地仍吹奏」超敬業

英皇家閱兵彩排3人熱暈！　樂手「倒地仍吹奏」超敬業

抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌躲土地公廟睡覺落網

抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌躲土地公廟睡覺落網

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面