遭指控毀了環球科大　教育部回應「財務惡化欠薪」難以正常營運

▲環球科技大學因財務惡化，被教育部退審會勒令退場。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者楊惠琪／台北報導

雲林縣環球科技大學因財務惡化，經教育部私校退場審議會審議通過，今年起停招、明年7月底停辦退場。環球科大上周六（6/10）舉辦最後一場畢典，創辦人許文志致詞一席「感謝中華民國教育部，毀掉了環球，毀掉了台灣的明天」引發熱議。教育部今（12日）以新聞稿回應，該校已經持續4年財務惡化，無法支應學校營運且有欠薪情形，為保護教職員工與學生權益，經退審會決議停招、停辦處分。

許文志日前在畢典指出，環球科大被列管後，他在國內外尋求很多企業協助，都被以辦教育不會賺錢為由拒絕，坦言創辦環球科大32年來不但賺錢，為了發教職員的薪水還賣地、賣房，還是難逃退場命運，現在已經一無所有，「感謝中華民國教育部，毀掉了環球，毀掉了台灣的明天」。

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教育部表示，在退場條例施行前，環球科大已於109年9月因財務狀況不佳，列入專案輔導學校，有超過4年時間，並依法已給予充分改善期，但財務狀況惡化仍無法改善，導致無法支應學校營運，且因欠薪及學術研究費打折，遭裁罰8次，加上該校已無自有校地及其他資產，為保護教職員工及學生權益，本月5日經退場審議會決議，於112學年度停招，並於明年7月31日停辦。

教育部澄清，環球科大是因為財務狀況惡化嚴重影響學校正常營運，依據退場條例提退場審議會審議，命該校停止全部招生、停辦相關作為，都是依規定辦理。教育部後續將重組董事會，並協助學校申請退場基金墊付學校維持正常運作，此外，也將協助在校生安置其他學校就讀，並提供交通與住宿相關補助，強調會確保教職員生權益，協助學校平順退場。