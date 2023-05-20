東方設計大學主動申請停招！原因曝光　在校生還有634名

▲東方設計大學主動申請停招。（圖／記者陳建宇攝）

文／中央社

東方設計大學今年3月因「師資質量不合規定」被列入專案輔導學校名單。教育部今天表示，校方已主動申請112學年度全面停招，預計112學年度下學期辦理學生安置。

少子女化使台灣不少大專面臨退場危機，教育部3月召開私校退場審議會，首度引用「師資質量不符合法規所定基準」條款，將東方設大列入專輔，原訂改善期限為民國114年3月30日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部今天以文字回應中央社指出，東方設大評估可用資金只能支應至今年7月底，近年雖努力尋求外部資金挹注，卻沒有好結果。為確保教職員及學生權益，因此依「預警學校與專案輔導學校認定輔導及監督辦法」第11條規定，主動向教育部申請112學年度全面停招。

教育部已於近日核定東方設大停招，將依法解除學校法人全體董事職務，重新組織董事會。東方設大預計112學年度結束時（民國113年7月31日）停辦，走向解散清算。

教育部表示，依照學校提供的資料，目前東方設大還有634名學生、51名教師。112學年度（今年8月起算）雖停招，但仍正常辦學，舊生除應屆畢業者外，將於112學年度下學期（113年2月到7月）辦理安置事宜，預計113學年度開始時（113年8月）到安置學校就讀。