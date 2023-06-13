侯友宜選情怎麼救？張亞中獻3計策　關鍵在「這人」

▲孫文學校校長張亞中。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者江采蓁／綜合報導

根據最新總統民調顯示，國民黨參選人侯友宜支持度落居第三，造成許多支持者人心惶惶，對此，孫文學校總校長張亞中11日就在網路節目《下班瀚你聊》中提出三個「眼下之計」，其中，黨主席朱立倫要「交出兵權」是他認為最關鍵的部分，如果朱立倫放不下黨務，有個折衷的辦法就是「侯朱配」。

張亞中指出，侯友宜和黨中央犯了三個嚴重的錯誤，第一，侯友宜出線的正當性不夠，因為侯友宜某種程度上不是獲得黨員的支持，而是被指定的，正當性不夠就會影響後來的發展，但這也是因為朱立倫沒有建立初選制度，害到侯友宜；第二，侯友宜沒有經過檢驗，包括政策論述和黨員支持，就被推上戰場；第三，他認為，侯友宜是朱立倫選出來的人不是透過民調，就會有一個問題，「那將來誰是主、誰是從？要聽誰的？」

張亞中舉例，民進黨和民眾黨的總統參選人都是身兼黨主席，但侯友宜不是，這樣就有兩塊招牌，在激烈的總統選戰中，不能全權掌握兵權，就一個很重要的問題。

對此，張亞中也提出三個「眼下之計」，第一，全力補全提名的正當性。建議朱立倫在全代會之後，交出兵權，讓侯友宜當戰場上唯一的頭；第二，與藍軍建立互信，弭平四大公投、歲月靜好的疙瘩；第三，清楚論述重大政策，挽回民眾對國民黨的信心。

其中，張亞中認為，關鍵就在「交出兵權」，如果朱立倫放不下黨務，那也有個折衷的辦法，就是侯朱直接搭擋參選，變成「侯朱配」，兩人一體，也就沒有政務、黨務之分。